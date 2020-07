NY JOBB: Marte Bratberg går fra jobben som programleder i radiokanalen NRJ til «God kveld Norge». Foto: Espen Solli

Blir kollega med Dorthe Skappel: – Gleder meg til å få jobbe med «dronningen» selv

Til høsten kommer «God kveld Norge» i ny form. Dorthe Skappel får to nye makkere i Marte Bratberg og Niklas Baarli.

Trioen er en del av TV-kanalens styrking av underholdnings- og kjendisnyheter, skriver TV 2 i en pressemelding.

Dorthe Skappel sier til VG at det blir rart å dele «God kveld Norge» med noen andre.

– Jeg har jo vært alene i «God kveld Norge» i 23 år, men programmet vil nå et enda bredere publikum med to unge og energiske mennesker som Marte og Niklas. Niklas er en sympatisk og fin fyr, og Marte er dyktig og veldig lett å bli glad i. Jeg ser frem til all entusiasme og humor som de tar med inn i redaksjonen, sier hun.

Gode hjelpere

Tirsdag skrev VG om at Marte Bratberg slutter i NRJ. Bratberg var da hemmelighetsfull om planene videre, men la ikke skjul på at hun gledet seg. Nå kan hun lette på sløret om den nye jobben:

– Dette er nytt og spennende, og jeg gleder meg masse til å få jobbe med «dronningen» selv, sier hun til VG.

Heller ikke hennes nye kollega legger skjul på følelsene:

– Det er jo så sinnssykt gøy å være en del av den nye «God kveld Norge»-satsingen. Det er som å gå inn i levende historie. «God kveld Norge» er et eventyr – og så får jeg være med på det eventyret. Du kan kalle meg Askeladden, sier Niklas Baarli i pressemeldingen.

fullskjerm neste STJERNELAGET: Også Martine Lunde og Nate Kahungu, sistnevnte kjent fra første sesong av «Love Island» på TV 2, er en del av nysatsingen.

– «God kveld Norge» er en knallsterk merkevare som vi i TV 2 er stolte av, og som vi gleder oss til å videreutvikle. Nå satser vi enda mer på kjendisjournalistikken og skal nå bredere ut i alle flater. «God kveld Norge» består med «dronningen» Dorthe, men når hun nå også får flere gode hjelpere skal vi være enda tettere på og snakke om det folk er opptatt av, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Dorthe Skappel har vært programleder for «God kveld Norge» siden starten på TV 2 i 1997.

– For meg blir det spennende å se hva de nye programlederne tar med inn i «God kveld Norge», slik at vi forhåpentligvis kan leve i mange år til. Jeg synes det er viktig å være åpen for fornyelse selv om det kan være skremmende, sier Skappel.

Publisert: 01.07.20 kl. 06:00

