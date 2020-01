PØSER UT: John Arne Riise gir Silje Sandmæl full innsyn i sin kontoutskrift. Den viser et skyhøyt pengeforbruk. Foto: Frode Hansen

John Arne Riise åpen om sitt private forbruk: – Jeg har ikke brydd meg om penger

Den tidligere fotballspilleren spiste ute 360 ganger på ett år. På samme tid brukte han nesten 500.000 kroner bare på klær og sko.

Tirsdag er det sesongpremiere på TV3- og Viaplay-programmet «I lomma på Silje», der forbrukerøkonom Silje Sandmæl (41) tar et dypdykk i kontoutskriften til flere norske kjendiser med ett spesielt mål for øyet: Å lære kjendisene ett og annet om økonomi.

Først ut er tidligere fotballspiller John Arne Riise (39). I programmet kommer det fram at han ikke setter av noen penger til sparing, og at banken derfor i utgangspunktet sa nei til å gi dem lånebevis da de skulle kjøpe seg nytt hus i Tønsberg.

– Mange vil bli sjokkerte over det høye pengeforbruket hans. Men man må huske på at John Arne er vokst opp i fotballmiljøet, der slike summer blir nesten å regne som melk og brød, sier Silje Sandmæl til VG.

Det er lite å si på 39-åringens inntekt. Forbruket derimot, er også utvilsomt svært høyt. I snitt brukte han nemlig 25.000 kroner i måneden på gaver til kona Louise Angelica Riise (30).

Da paret fikk sitt første barn sammen i august i fjor, kjøpte han en såkalt «fødeveske» til 15.000 kroner.

– Kanskje ikke nødvendig

På ett år har han, ofte sammen med kona, spist på restaurant vanvittige 360 ganger. Det inkluderer ikke restaurantbesøk på jobbreiser. Totalpris: 160.000 kroner. Paret har på samme tid svidd av en halv million kroner på klær og sko, noe som tilsvarer over 40.000 kroner i måneden.

TAR GREP: Silje Sandmæl rydder opp, og sørger for at John Arne Riise får et helt annet forhold til penger. Foto: Frode Hansen

I tillegg kommer luksusvarer, som dyre vesker til kona, interiørvarer og privatreiser.

– Etter å ha møtt Silje, ser jeg jo at denne pengebruken kanskje ikke har vært nødvendig, erkjenner 39-åringen overfor VG.

– Ser jævlig mye ut

– Ja, hvilke tanker gjør du deg når ser disse summene?

– Jeg er klar over hva jeg bruker. Problemet er småbeløpene, som lett blir store. Det har jeg ikke full kontroll på. Jeg burde heller latt være å kjøpe, og heller spare, mener han.

– Men når sant skal sies, er de beløpene jeg bruker mest på andre enn meg selv. Det har jeg egentlig ikke lyst å endre på heller.

– Men det er mye penger du bruker?

– Når summene blir lagt sammen ser det jo jævlig mye ut. Jeg trodde totalsummene skulle bli lavere, men må si det var bra å få det ned på papiret.

– Flaut og irriterende

I programmet kommer det fram at Riise består bare ett av tre krav for å få lånebevis fra banken: God nok inntekt. Stryk får han på å betale regninger til tiden, i tillegg til at han har liten eller ingen egenkapital.

GAVMILD: Den tidligere fotballspilleren legger ikke skjul på at han er glad i å gi gaver til kona Louise Angelica. Gavene har i løpet av en ettårsperiode utgjort cirka 25.000 kroner i måneden. Foto: Frode Hansen

Og det er akkurat det som er det aller verste, ifølge den tidligere Liverpool-spilleren.

– Det som gjør meg mest flau er å få beskjed fra banken om jeg ikke har fullført de tre kriteriene. Når man liksom sitter godt i det, men er for lat. Og er 39 år gammel. Det er flaut og irriterende. Det har jeg tatt tak i nå.

Silje Sandmæl mener imidlertid at situasjonen ikke er så ille som det kan høres ut.

– Nei, i forhold til inntekten hans er det ikke det. Det som er ille er når tenåringsjenter går med vesker til 30.000 - uten å ha tjent de pengene selv. Nei, jeg ville aldri kjøpt disse tingene John Arne kjøper. Men han har fint råd til det.

Fikk alt «servert»

Eks-venstrebacken forklarer pengebruken med stahet, og at han underveis ikke har innrømmet for seg selv at han burde hatt bedre økonomisk styring.

MOTEBEVISST: John Arne Riise er opptatt av å se bra ut, og tar med seg Silje Sandmæl på shopping i programmet «I lomma på Silje». Foto: TV3

– Da jeg var proff, gjorde klubbene alt for meg. Det gjaldt mobilregninger, barnehage, andre regninger, skole og sånn. Det eneste jeg måtte gjøre var å ta med toalettveska på trening. Sånn hadde jeg det fra jeg var 17 til jeg var 36 år gammel. Så må jeg innrømme at jeg ble fristet og blendet av å se hva alle de andre spillerne hadde. Jeg var unge og drømte om å ha deres liv. Da ble det litt kopiering.

Han fortsetter:

– Det å ha system på regningene mine da jeg kom hjem igjen til Norge var vanskelig. Det var problemet mitt. Jeg betalte alt sent, fordi jeg ikke hadde gjort det før og var ikke særlig flink til å innrømmer det for meg selv.

– Litt skremmende

– Synes du det er ekkelt at hele Norge nå får innsyn i økonomien din?

– Det er litt skremmende. Men samtidig føler jeg at jeg lærer mye av det og det er det viktigste. Og så tror jeg folk får se en annen side av meg, også. Penger har aldri vært viktig for meg.

– Fordi du har hatt så mye penger?

– Nei, fordi fotballen var livet mitt. Jeg har faktisk ikke forhandlet med klubber om lønn, men bare sagt til agenten: «Fiks kontrakten». Jeg har ikke brydd meg om penger. Penger kan gjøre ting lettere, men det gjør ikke at man blir mer lykkelig. Jeg har det mye bedre nå enn noensinne før.

Han mener han ikke hadde trengt å være med i Silje Sandmæls program.

– Men jeg gjør det for å lære - og samtidig vise andre at vi er normale vi, også. Det er ikke alltid en dans på roser, selv om det kan se sånn ut.

Dyrekjøpt erfaring

Ingen eller lite egenkapital til tross: Riise sier han fortsatt bruker av penger han tjente da han var aktiv.

I tillegg peker han på konkrete hendelser i livet som har vært kostbare for ham. Riise havnet blant annet i en rettsfeide med sin tidligere agent Einar Baardsen, da Riise og påtalemyndigheten mente Baardsen hadde bedratt Riise for flere titalls millioner kroner.

Baardsen ble frifunnet for dette.

– I tillegg til et par skilsmisser. Der har jeg dyrekjøpt erfaring. Mest min egne feil som ble styrt av følelser fremfor fornuft.

– Men ja, jeg lever på de pengene, samtidig som jeg tjener utenom fordi jeg får mange jobber, spesielt eventer, samt kommentatorjobber i Asia, England, Quatar og overalt. Jeg har en god inntekt og klarer å ta vare på familien. Det er det viktigste nå.

Han har følgende å si om årsaken til at han valgte å kjøpe en «fødebag» til 15.000 kroner.

– Det er en bag Louise snakket om i to år før fødselen. Har man muligheten gjør man sånne ting. Er det nødvendig? Nei. Har man muligheten? Ja. Det er klart, man kjøper ikke ti sånne bag’er, men når det er snakk om en ting hun har drømt om så lenge - da føler jeg det er verdt det. Et smil fra Louise kan ikke måles i kroner.

– Forventer ikke dyre ting

Forbrukerøkonom Sandmæl har etter hvert lært seg Riise å kjenne, og understreker at han er en svært, svært raus person.

– Jeg skjønte fort at han brukte ekstremt mye penger på folk rundt seg. Og da særlig «merkevarer». Min skjulte agenda var å få John Arne til å innse at dette er hyggelig, men at det kanskje ikke er noen som forventer det. For det koster ham ekstremt mye penger, sier hun.

Selv er han helt enig i det.

– Louise forventer aldri at jeg skal kjøpe dyre ting til henne. Men vi gutter er bygd opp litt sånn, vi kjøper fine ting til damene våre. Men hun spør aldri eller krever noe. Jeg reiser mye, mens hun ofrer mye av sitt liv for at jeg skal prestere. Og da synes jeg det er hyggelig å kjøpe gaver.

Fra penger til enda mer kjærlighet

– Så i 2020 skal du bruke mindre penger på Louise Angelica?

– Ja, jeg skal heller vise kjærlighet, ha ha. Vi skal investere i fremtiden vår. Det er en del ting vi har lyst til å gjøre. Hus, hytte, leilighet og alt det der, forteller Riise, som er glad for at han stilte opp i TV3-programmet.

– Jeg lærte av dette og har kommet bedre ut av det. Og det er det som betyr noe for meg. Så får bare folk skrive og mene hva de vil, sier John Arne Riise til VG.

VG har også vært i kontakt med Louise Angelica Riise, som i en kort kommentar sier følgende om den økonomiske erfaringen de har fått gjennom innspillingen av programmet:

– Det har vært lærerikt, og vi har funnet mange måter vi kan spare på takket være Silje.

«I lomma på Silje» har premiere tirsdag klokka 21.30. Senere i vinter skal Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe, Mia Gundersen, Ronny Brede Aase, Bård Hoksrud, Gunhild Dahlberg, Erlend Elias og Carina Dahl under lupen.

Publisert: 28.01.20 kl. 07:48 Oppdatert: 28.01.20 kl. 08:12

