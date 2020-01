Jan Thomas er takknemlig for at han har funnet en ny venn i Einar Tørnquist. Foto: Maria Støre

Jan Thomas: – Man trenger ikke være så perfekt

«Jan Thomas og Einar blir venner» er for øyeblikket Norges største kommersielle podkast. De to vennene har tydeligvis lært litt av hvert av hverandre.

I litt over et år har Einar Tørnquist og Jan Thomas forsøkt å utvikle et vennskap for flere tusen lyttere, uke etter uke. Nå kan man slå fast at de har lyktes. Ikke bare ligger de på annenplass på den nye offisielle podkast-topplista, Podtoppen, men de har også blitt nære venner.

For Tørnquist er det nettopp det nye vennskapet som er det beste med podkast-suksessen.

– Også har jeg lært meg å oppleve livet som mer spennende enn jeg har gjort før. Jeg har kanskje sett på livet som en mer kjedelig og traurig ting jeg må gjennom, men med Jan er det som det gnister, alt er så flott, hurra! Jeg har blitt mer happy, forteller Tørnquist.

Podtoppen, som ble lanser tirsdag, tar mål av seg å være den nasjonale topplisten for podkaster, og er et samarbeid mellom Schibsted (som eier VG), NRK, Bauer, P4-gruppen og Moderne Media.

Det er podkasten «Friminutt» med Herman Flesvig og Mikkel Niva som topper lista, men på en god annenplass kommer «Jan Thomas og Einar blir venner». Den er for øyeblikket Norges største kommersielle podkast, og karene er mer enn stolte.

– Det er faktisk helt uvirkelig. Både Einar og jeg har vært i bransjen så lenge og vært med på så mye forskjellig. Disse øyeblikkene her er derfor litt «klyp deg selv i armen», ikke ta det for gitt. For meg som er såpass voksen og å mestre en helt ny sjanger, og i tillegg være podkast-jomfru, det er veldig gøy, sier Jan Thomas.

Og de fleste er jo podkast-jomfruer. På lanseringen av Podtoppen fortalte analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, at lyttertallene har doblet seg bare de fem siste årene.

– Mer enn en fjerdedel av nordmenn hører ukentlig på podkast. Hvis utviklingen fortsetter sånn, vil det dobles innen 2024–2025, sa Tolonen.

Han påpekte at podkastformatet når mange unge mediebrukere, og viste til at 30 prosent i aldersgruppen 20–29 hører på podkast daglig.

Dette kjenner Jan Thomas seg igjen i.

– Bransjen forandrer seg så utrolig mye. Var du på forsiden av Se og Hør for 20–30 år siden så var du rikskjendis, og samme om du var på NRK i et eller annet program. Sånn er det ikke i dag, forklarer stylisten.

I løpet av tiden Jan Thomas og Tørnquist har hatt sammen, har de virkelig lært hverandre å kjenne. Tørnquist sier han opplever et mer spennende liv på grunn av stylist-kompisen.

– Er du god på å leve et spennende liv selv da, Jan Thomas?

– Jeg har måttet være det helt siden jeg var liten. I motsetning til Einar som har sterk tro på janteloven, så har jeg aldri kunnet forholde meg til den. Jeg har alltid måtte lære meg å gå inn et rom og tro at jeg er noe, tørre å stole på at det er bra nok og å ta mye plass. Det har vært jobben min, forklarer han.

Samtidig forklarer han at Tørnquist har lært han å «chille» og å tørre å være ekte.

– Man trenger ikke være så perfekt og si alt riktig, bare si det man har lyst til å si. Og det har tydeligvis fungert, sier Jan Thomas.

Publisert: 19.01.20 kl. 07:50

