FRITTALENDE: Prinsesse Märtha Louise, her på Happinez Festival i Nederland i fjor. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM

Prinsesse Märtha varsler handling: – Nok er nok!

«Jeg vil ikke tie lenger», skrev prinsesse Märtha Louise (48) i sitt sterke rasismeoppgjør. Nå demonstrerer hun på sin måte.

«Selv om vi ikke kan være til stede under demonstrasjonen i Oslo i dag på grunn av coronaviruset, så støtter vi alle dere som risikerer livene deres der ute i verden hver dag for å skape forandring», skriver prinsessen på Instagram under en billedserie med seg og sine tre døtre.

Alle fire holder plakater med tekster. På Märthas plakat står det – på engelsk – «Jeg forplikter meg til å lytte, lære og handle».

Maud Angelica (17) er avbildet foran en vegg med sitater fra Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove», mens Leah Isadora (15) poserer med «Black Lives Matter» og yngstesøster Emma Tallulah (11) med «#BLM».

«Siden alt skjer virtuelt i disse dager – her er vår protest», skriver prinsessen.

«Vi vil fylle hjertene våre med kjærlighet og la det flyte ut i verden, så vi kan vokse til å bli individer som kan støtte våre svarte brødre og søstre, fordi vet at «black lives matter!». Nok er nok!», skriver Märtha og runder av med store bokstaver: «VI VIL HANDLE NÅ!»

Om fordommer

Prinsessen brukte også store bokstaver da hun i et langt innlegg på Instagram natt til fredag brettet ut hvordan hun mener kjæresten Durek Verrett (45), hun selv og forholdet deres blir utsatt for fordømmende holdninger .

Märtha skriver at de ukentlig mottar drapstrusler og de blir beskyldt for å være en skam for familiene sine fordi de har valgt hverandre. Hun hevder også at pressen har fremstilt Verrett som en løgner og en voldelig person.

«DET ER RASISME!», tordnet hun og la til hun hittil ikke tatt til orde mot rasismen hun mener at kjæresten møter.

«Nå ser jeg at det er en del av problemet. Jeg har ikke tatt grep som jeg burde ha tatt, men det stopper i dag», lød det fra Märtha.

Nattens innlegg var fulgt av et romantisk bilde av prinsessen og Verrett.

«Jeg vil ikke tie lenger», skrev Märtha under bildet, som også ble postet på hennes mer offisielle prinsessekonto på Instagram.

Vanligvis skiller Märtha mellom hva hun poster på @princessmarthalouise og @iam_marthalouise. Sistnevnte brukes normalt i mer privat og kommersiell sammenheng. De siste dagenes sterke engasjement har imidlertid fått uttrykk i begge kanalene.

Märtha har 98.200 følgere på sin «private» konto, mens 165.000 følger henne på den offisielle.

Prinsessen i fikk torsdag tilgang til den private kontoen igjen etter at den av uvisse årsaker skal ha blitt hacket et par dager tidligere.

Atskilt av corona

Litt over ett år har gått siden Märtha og Verrett sto frem som kjærester.

De siste tre månedene har de to ikke kunnet møtes på grunn av coronaviruset og restriksjonene mellom landegrensene. Paret har i denne tiden hyllet hverandre åpenlyst i sosiale medier.

Prinsessen og døtrene, som bor i Lommedalen i Bærum, valgte å følge helsemyndighetenes råd om ikke å stimle sammen i folkemengde for å demonstrere i Oslo. Tusenvis med andre fant imidlertid veien til sentrum av hovedstaden.

– Bekymringsfullt, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

