Gucci Mane: Vil forlate plateselskap på grunn av rasisme

Den amerikanske rapperen sier han vil forlate plateselskapet «Atlantic Records» og kaller dem «høflige rasister».

«Forlater #AtlanticRecords 3. juli. Disse hersens høflige rasistene», skal Gucci Mane ha skrevet på Twitter tidlig fredag.

Ifølge NME slettet han meldingen ikke lenge etterpå, men han har fortsatt å dele Twitter-meldinger som hyller den første meldingen.

Deretter publiserte han en ny melding, men denne gangen rettet mot luksusklesmerke Gucci.

«Til alle snikere, hatere og de høfligste rasistene noensinne – Gucci. Jeg håper dere dør av corona», står det på Twitter.

Dette budskapet har skapt stor debatt i kommentarfeltet. Flere ber ham bytte navn, mens noen påpeker at det er en egen historie bak artistnavnet. Gucci Manes egentlige navn er Radric Delantic Davis.

Den siste tiden har artisten postet Twitter-meldinger i takt med «Black Lives Matter»-bevegelsen. Blant annet skrev han denne uken:

«En løgn bryr seg ikke om hvem som forteller den» og «slåss mot makta». Begge meldingene med et svart hjerte bak.

Mane har lenge hatt et presset forhold til plateselskapet. I 2013, etter en serie med Twitter-meldinger om representanter fra selskapet og manageren hans, ble rapperen droppet som artist en periode. Han ba senere om unnskyldning for Twitter-meldingene, og sa at han var ruset på sterke smertestillende den gangen. Han har etter det vært en del av plateselskapet siden 2016, ifølge NME.

Nå har han publisert en rekke Twitter-meldinger som senere har blitt slettet. Begge de slettede meldingene dreier seg om rasisme i plateselskaper.

«Alle artister, lar oss streike, fuck disse rasistiske plateselskapene. La oss brenne dem også for #BlackLivesMatter», skal det ha stått i en av meldingene han slettet. Likevel har han delt innlegg som viser til den originale meldingen.

