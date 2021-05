Psykolog på sosiale medier Maria Østhassel startet kontoen «Psyktdeg» på TikTok, Instagram og Facebook da corona-pandemien brøt ut. I fjor høst sa hun opp jobben som kommunepsykolog i Farsund. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 14. mai, kl. 12:40 Frisk forlag Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Kontoene «Psyktdeg» har 56.000 følgere. Hovedmålet er å nå barn og unge . Nå holder hun foredrag om psykisk helse, gir ut bok og lanserer eget show på Snapchat. Skjermdump fra Instagram: @psyktdeg Neste side (3) Forrige side (1)

– Jeg tror at helsepersonell som deler kunnskap på sosiale medier kan bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse og ufarliggjøring av for eksempel psykologer, sier Østhassel. Anne Bjørg Vaa Neste side (4) Forrige side (2)

I tillegg til positiv respons fra barn og unge som innholdet retter seg mot, har hun også fått tilbakemeldinger fra foreldre. Flere har fortalt at de har sett videoene hennes sammen med barna sine og dermed klart å få i gang samtaler om vanskelige temaer. Skjermdump fra Instagram: @psyktdeg Neste side (5) Forrige side (3)

Hatt suksess som psykolog på sosiale medier

Foto: Anne Bjørg Vaa

I mange av klippene tar Maria Østhassel opp temaer rundt psykisk helse med glimt i øyet, og kommer med tips. Noen poster er likevel mer alvorstynget og tar for seg problematikk som spiseforstyrrelser eller det å ikke ville leve.

Publisert: Nå nettopp

Psykologen er ikke utelukkende positiv til sosiale medier, og tror at de har bidratt til at unge bruker mye tid på å studere seg selv.

– Jeg er særlig kritisk til appen TikTok. Det kan høres rart ut siden det er en del av jobben min, men jeg ser mange negative sider ved appen og andre sosiale medier. For eksempel dette med «beauty filter».

VG har tidligere snakket med folk som redigerer det de legger ut. Hva gjør de? Hvorfor gjør de det? Se video ↓

Østhassel forteller at hun ikke tror det er sunt at man ved et tastetrykk kan forandret på utseende sitt og synes at det er trist at dette har fått navnet «beauty filter».

– Da er det som at filteret definerer hva som er skjønnhet og hvordan man bør se ut, sier hun.

Hun peker også på det som kalles for «For You Page» på TikTok, som er en feed der man kan få opp snutter fra hvem som helst som legger ut innhold i appen.

– Noen legger ut videoer hvor de dokumenterer plastiske operasjoner og viser før og etter bilder. Dette kan være innhold som kan få unge til å bli usikre på seg selv.

Ønske hennes er at de som står bak apper som TikTok og Instagram tar større ansvar, samtidig mener hun også at staten bør ta problematikken rundt sosiale medier på alvor.

Tidligere i år gikk regjeringen ut med at de vil gjøre det pålagt å merke retusjert reklamer på sosiale medier.

Gir ut bok

Nylig slapp Østhassel sin første bok som også heter «Psykt deg». Den er allerede trykket opp i 10.000 eksemplarer, opplyser Kirsti Irgens Ertsås i Frisk forlag. Forfatteren selv kan fortelle at flere barne- og ungdomsskoler ønsker å bruke boken inn i undervisning.

Foto: Frisk Forlag

Boken tar for seg tema som blant annet angst, depresjon, ensomhet, sjalusi, vennskap, avhengighet og kjærlighetssorg.

– I boken får jeg gått dypere inn i ting sammenlignet med hva jeg får gjort på sosiale medier, sier Østhassel som peker på at disse plattformene egner seg best for kortere tekster og videosnutter.

Kjærlighetssorg

Ettersom en av temaene hun har skrevet om er kjærlighetssorg, får hun spørsmål om tips til hvordan man kommer seg gjennom dette?

På det svarer psykologen at en av tingene som kan være lurt er å gi seg selv lov til å føle og være til stede i sorgen og smerten man går gjennom.

– Men det er også lov å bruke litt tid på andre ting som gjør deg glad. Når du har det vondt betyr ikke det at du skal gå rundt å ha det vondt hele tiden. Du har lov til å gjøre ting som du vanligvis liker å gjøre. Det kan for eksempel være å se på film med noen venner, ringe til noen du er glad i, ta deg en spasertur eller trene, sier Østhassel som fortsetter:

– Det går an å gå ut og inn av sorg og glede.

Får eget show på Snapchat

Til slutt avslører psykologen at hun nå også blir å se på Snapchat. Der skal hun få et eget show som heter «Merkelapp». Over flere episoder møter hun mennesker som av ulike grunner opplever å bli stigmatisert. Enten fordi de har en diagnose som bipolar lidelse, er overvektige eller har innvandrerbakgrunn.