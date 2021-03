BEKLAGER: Sanna Khursheed sier hun er lei seg etter «Farmen»-fest. Foto: TV 2

Legger seg flat etter «Farmen»-fest: − Burde tatt litt mer ansvar

Sanna Khursheed trodde hun hadde alt på det rene da hun og flere andre «Farmen»-deltagere dro på tur til Finnmark: – Man blir jo litt etterpåklok.

– Dette er veldig trist, og jeg er kjempelei meg, sier tidligere «Farmen»-deltager Sanna Khursheed.

Hun var en av dem som dro til Finnmark og deltok på den omstridte «Farmen»-festen lørdag.

Mandag starter politiet i Finnmark etterforskning etter at videoer og bilder viser minst 11 tidligere «Farmen»-deltagere som festet sammen – uten avstand og med drikking av samme flaske.

– Vi har gjort alle forberedelser slik at alt skal være på det rene, og vi har ikke hatt en rølpefest. Det var ikke ukjente mennesker, eller drikke uten kontroll. Men jeg forstår at det kan se sånn ut på sosiale medier.

– Men vi må jo beklage. Vi burde tenkt oss om to ganger, og vi har lært.

– Hva tenker du om at politiet nå etterforsker saken?

– Det er bra at politiet tar det seriøst, men jeg er ikke redd. Når de etterforsker vil de nok se at det ikke har vært en rølpefest, og at vi alle har tatt testene våre og er negative. Jeg mener vi har gjort det vi kan for å holde oss, og andre rundt oss, så trygge så mulig.

– Men de nasjonale reglene er jo at man ikke skal være mer en ti personer samlet?

– Jeg har hele tiden trodd at vi har holdt reglene, men jeg forstår jo at regler forandres.

– Klare føringer

Påtaleleder i Finnmark Politidistrikt Morten Daae er klar på at de nasjonale reglene også gjelder i Finnmark.

– Det er ganske klare føringer når man bruker leide lokaler, da er vi veldig tydelige at man må følge dem.

I private sammenkomster på offentlig sted - eller i leid lokale - kan man i dag være maksimalt ti personer innendørs.

– Av den infoen politiet har fått, var det mer en ti stykker som har vært i det lokalet, og når vi ble kjent med saken fant vi ut at det er noe vi må reagere på.

– Hadde gode intensjoner

På vei hjem fra Finnmark forteller Khursheed at hun ser litt annerledes på saken.

– Man blir jo litt etterpåklok. Derfor sitter jeg nå og føler jeg burde tatt litt mer ansvar, slik at alt var på det rene.

Hun har forståelse for at folk reagerer.

– Vi burde kanskje forklart bedre hvorfor det var greit. For vi tok veldig hensyn, og om vi hadde følt vi måtte gjemme noe hadde vi ikke postet på sosiale medier.

Med gode forberedelser mener hun dette:

– Før vi dro var vi påpasselig på hvem vi møtte og hva vi gjorde. Vi tok coronatest før vi dro, og en hurtigtest når vi landet. Vi var på et hotell uten noen andre til stede. Det er ikke så mye folk her generelt, og om vi var i nærheten av folk var det med over to meter avstand.

– Men det var også ukjente mennesker på festen?

– Det var noen fra klubbhuset som serverte mat, men ikke noe utenom det.

Khursheed har ikke svart VG på spørsmål om hvor mange som deltok på festen.

Hun synes det er trist at festen er blitt fokuset etter turen.

– Vi hadde gode intensjoner, og hensikten med hele turen var å samle inn penger til kirken til Nils. Vi kom ikke for å feste, og det er trist at det ikke kommer frem.

– Men jeg tenker vi må legge oss flate og beklage.