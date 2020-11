HELTEN: Lyra (Dafne Keen) bruker alethiometeret som autoritetsmarkør. Foto: HBO

TV-anmeldelse «His Dark Materials» sesong 2: Knivskarpt for hele familien

Bedre, mørkere, skarpere. Hva mer kan man ønske av en serie som allerede har multiverser og snakkende isbjørner?

Oppfølgeren til den gode, men etter hvert noe seige første sesongen av «His Dark Materials» er kjappere og betraktelig mer spennende. Plottet er spissere, og selv om serien får flere å holde styr på, føles det ikke overbefolket.

Dere som kjenner bøkene kommer nok heller ikke denne gangen til å være helt fornøyd med endringene. Blant annet hvordan man har sluppet enkelte grupperinger mer fram i handlingen. Samtidig må man medgi at det gir mening at karakterer bruker mobiltelefoner og kjører Tesla i 2020.

Sesong to følger altså strukturen til bok to i Philip Pullmans trilogi. «Den skarpeste kniven», som den heter på norsk, viser i bokform for første gang de ulike multiversene som eksisterer. På skjermen er vi for lengst klar over både Wills historie og at Carlo Boreal (Ariyon Bakare) ikke er bipersonen han gir seg ut for å være i den første boken.

TYVEN: Carlo Boreal (Ariyon Bakare) er interessert i alethiometeret til Lyra, og tyr gjerne til skitne triks for å få det til. Foto: HBO

Lyra (Dafne Keen) er på reise mellom parallelle verdener, etter at en voldsom rift i universet gjorde det mulig. Hun kommer til et nærmest ubebodd sydeuropeisk-lignende mystisk sted og møter Will Parry (Amir Wilson). Sammen drar de videre til hans Oxford, og oppdager at det finnes parallelle steder med parallelle navn. Og at det er folk også på «denne» siden som prøver å finne forklaringen på hva det Lyra kaller «støv» er.

Handlingen streder raskere fremover. Til tross for at det er flere ulike historier å håndtere. Manusforfatter Jack Thorne har fått flere medforfattere, og det merkes. Tempoet er høyere, mer kontrollert. Og generelt virker det meste fortalt mer fremoverlent. Til og med daemonens forhold til mennesket sitt blir fremstilt tydeligere og meningsfylt enn i forrige sesong.

Dementoraktige skumlinger kunne kanskje vært enda eklere og mørkere. Omgivelsene i de mer fantastiske verdenene er uansett overnaturlig magiske i all sin mystiske og veldige prakt. På et tidspunkt diskuterer to CGI-karakterer sømløst sammen. Med skifte av kameravinkler og solid dramaturgi, helt uten en eneste skuespiller.

MOREN: Marissa Coulter (Ruth Wilson) er interessert i å finne både datteren Lyra og alethiometeret. Foto: HBO

Oxford i «vår» verden er passe blågrått og trist, fanget som det er i «consumerism». Det er i alle fall det Boreal foraktelig beskriver det, uten å se ironien i at han flesker til med fete dresser, fancy townhouse og tilsvarende stereoanlegg.

Er det en ny «Game of Thrones»? Nei, på ingen måte. Dette har lite annet til felles med G.R.R. Martin enn at de havner står i samme hylleområde hos bokhandleren. Blant lignende, aktuelle serier står den seg derimot svært sterkt, både målt mot håpløse «Cursed» og litt voksnere «The Witcher».

Det betyr at «His Dark Materials» fremdeles er et filosoferende eventyr for hele familien, og godt er det.

Anmelderen har sett fem episoder

Publisert: 17.11.20 kl. 15:46

