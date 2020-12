Foto: Frode Hansen

Kjendisenes nyttårsønsker: Kropp som Brad Pitt, ta flere lettkledde bilder, Celine Dion-konsert og vaksine!

Et knippe norske kjendiser har sendt inn sine nyttårshilsener- og ønsker. Les hva Morten Hegseth, Sophie Elise Isachsen, Emile Nereng, Kevin Vågenes, Chris Holsten, Mario Riera og Iselin Guttormsen ønsker for 2021.

Kjært barn har mange navn, og året 2020 har kanskje flest: Et spesielt år, annerledes-året, disse tider, karanteneåret og året med de mest inngripende tiltakene i fredstid.

For kjendisene har året vært så mangt. Flere opplevde blant annet å bli foreldre.

Nå har et knippe norske kjendiser sendt VG sine nyttårshilsener til folket, og med det får vi vite litt om hvordan 2020 var for dem og ikke minst hva de ønsker seg mest i det kommende året. Kanskje er det noen nyttårsforsetter på gang også.

Sophie Elise: – Ta lettkledde bilder av meg selv som om livet sto på spill

For influencer Sophie Elise Isachsen har det vært et stort år. Hun var i sentrum av en het debatt etter Vixen Awards i januar, og kroppspressdebatten er hun ikke fremmed.

Mot slutten av året stilte hun også til intervju med VG der tema var noe av det samme. Her svarte hun på en rekke kritiske spørsmål om lettkledde bilder.

I tillegg ga Isachsen ut en bestselgende bok i høst med navn «Ting jeg har lært». Boken fikk terningkast fem av VG.

I anledning av bokutgivelsen stilte hun i nok et åpent VG-intervju der tema var skam, forbildestatus og «fitte», som hun selv kaller det.

Sophie Elise Isachsen skal ta lettkledde bilder av seg selv som om livet sto på spill i 2021. Foto: Frode Hansen

Her deler Isachsen sine ønsker og mål for det kommende året:

«For min del kommer fokuset i 2021 til å handle mer om hvordan jeg har det, enn hvordan jeg presterer på jobb. Jeg har alltid vært flink til å sette meg mål som fører meg fremover i karrieren, men ikke prioritert ting som «bli kvitt den tunge ryggsekken med psykisk dritt du bærer på». De går gjerne hånd i hånd, men det er lett å glemme at man må ha det bra, for å prestere bra», skriver hun i en SMS.

I tillegg informer hun om at hun har spennende TV-prosjekter på gang som er helt nye for henne. Hun ønsker også å doble sortimentet av skjønnhetsmerket hennes Glöd.

«Mitt store ønske er at folk som 2020 rammet ekstra hardt kommer seg på beina, at vi støtter hverandre der vi kan, at jeg blir en snillere og diggere versjon av meg selv. Meditere, trene og å ta lettkledde bilder av meg selv som om livet sto på spill er også høyt prioritet», skriver hun videre.

Til slutt ønsker hun at coronapandemien skal forsvinne, og at Norge ikke skal sende Mustafa Hasan og andre i hans situasjon ut av landet. Det har musikkduoen Karpe også tatt til orde for.

«Det er et høyt, høyt ønske for starten av året. Jeg tror vi alle går inn i dette året slitne, men håpefulle, og klar for en skikkelig fest. COUNT ME IN!» avslutter influenceren.

Mario Riera: – Håper helsen min holder seg i sjakk

For Mario Riera har året vært langt, med både oppturer og nedturer. Realitystjernen var med i årets utgave av «71 grader nord», og ikke nok med det – han karret seg til en andreplass.

Her er Rieras nyttårsønsker:

«Gledelig jul, ja, tross disse spesielle omstendighetene vi lever i! Jeg er generelt ingen stor fan av nyttårsforsetter og den slags da det som regel ebber ut i sanden, men jeg har selvfølgelig et stort ønske om at ting skal gå tilbake til normalen!» skriver han i en SMS.

NY MANN: Mario Riera har fått vise seg fra en ny side i «71 grader nord». Foto: Haakon Lundkvist/Discovery

Han påpeker at nyttårsforsettene før kanskje innebar å trene mye, leve sunt og besøke besteforeldre, men at det ikke er like lett i en tid som denne.

«Disse tingene betyr mindre nå før vi er tilbake til normalen. Jeg har også en del prosjekter gående og gleder meg generelt veldig til å se hva 2021 har å by på!»

Mot slutten av 2020 ble Riera lagt inn på sykehus. Han har tarmsykdommen ucerøs kolitt. Om ikke de nye medisinene hans fungerer, risikerer han å få ulcerøs kolitt. Sist VG snakket med ham var han på bedringens vei, noe han håper fortsetter i 2021.

«Helt til slutt håper jeg at helsen min holder seg sånn noenlunde i sjakk , da 2020 selvfølgelig har vært tøft. Men jeg er positiv og det er viktig for meg å presisere hvor mye jeg setter pris på alle fine meldinger fra folk rundt omkring.»

Hegseth drømmer om en statlig glittermaskin

Også Morten Hegseth, som for øvrig er tilknyttet VG gjennom VGTV-programmet «Panelet», har sine ønsker for det kommende året. Han opplevde at ting ble snudd på hodet da pandemien satte en stopper for kommende innspilling av TV 2s realityprogram «Love Island», der Hegseth er programleder.

«I 2021 håper jeg vil alle får vaksinert oss så vi kan få besøkt slekt og venner mer - og dra på fest! Den siste lockdown-runden har fått meg til å misforstå hva som vil skje etter vaksinen; i mitt hode akkurat nå ser jeg for meg at 1) Det settes en sprøyte og 2) Alle dynkes i en statlig glittermaskin hvorpå vi strømmer til gatene for å klemme, kose og kline helt til vi ikke orker mer», skriver Hegseth til VG.

Han frykter at det kanskje ikke blir akkurat sånn, men tanken kan ingen ta fra ham.

«For nå er jeg altså så lei av den isolerte, regnfulle corona-hverdagen at ingenting er umulig post-corona. Og jeg vet at dette er luksusproblem og at det finnes langt verre problemer der ute, men på tampen av dette året synes jeg vi skal gi litt rom for luksus-syting også.»

Til slutt avslutter han med nyttårsforsetter, som blant annet innebærer, som alltid, å få kroppen til Brad Pitt fra 90-tallet.

«Men av de mer realistiske er de så enkle som at jeg skal fortsette å lese mye og ta valg som gjør at kropp og sjel får det bedre. Sistnevnte har en tendens til å henge sammen med valg som gjør at andre får det bedre også.»

Kevin Vågenes: Vil oppleve Celine Dion på norsk jord

Komiker Kevin Vågenes har også sendt inn sine ønsker til VG. I september ble det klart at det snart er slutt på programmet «Parterapi» som han har underholdt folket med på NRK siden 2017.

Han skriver følgende til VG:

«Jeg håper at jeg får spille soloforestillingen min mange ganger på Latter i Oslo, og at jeg kan dra på turné rundt i hele Norge etter hvert. Jeg lengter også selv etter å gå på konsert i en stappfull sal, og å kunne bestille meg en reise som jeg kan glede meg til. Håper å få oppleve Celine Dion på norsk jord i juni, men det tar kanskje lenger tid før man åpner opp for store arenakonserter.»

Nyttårsforsettene hans er som vanlig å komme i sitt livs form:

«Men god mat, saus og sjokolade trumfer det ønsket allerede 2. januar. Og det lever jeg godt med.»

Voe ønsker seg coronavaksine

Også Emilie Nereng, også kjent som «Voe», har ønsker for det kommende året.

«Mitt ønske for 2021 er først og fremst coronavaksine til alle slik at vi kan klemme hverandre igjen og at folk kan få tilbake jobbene sine. Om det skjer og grensene åpner håper jeg å få reist litt og kanskje delta på et maratonløp jeg har siklet på i flere år; Nice- Cannes!» skriver hun.

Emilie Nereng måtte utsette bryllupet sitt på grunn av corona. Foto: Solberg, Trond

«Å løpe der er et av nyttårsforsettene, sammen med å «begynne å danse» og «få prosjektene mine for 2021 til å lykkes». Jeg skal blant annet etter nyttår selge en online kostplan samt utvikle et bærekraftig brand, så jeg ser absolutt fremover til et nytt år!»

Nereng forlovet seg i 2019, men på grunn av corona i 2020 måtte bryllupet bli satt på vent.

Chris Holsten: – Har kommet fine ting

Artist Chris Holsten har sluppet en rekke låter i 2020, blant annet «Hvis verden» med Frida Ånnevik som ble en skikkelig corona-hit.

I tillegg har Holsten vært med i jubileumsesongen av «Hver gang vi møtes», der VGs anmeldere kastet terning helg etter helg denne senhøsten.

«2020 har vært et rart år. Selv om man på sett og vis vil bli ferdig med dette året, har det kommet noen fine ting ut av det også, som for eksempel «Hvis verden» med Frida. Mine største ønsker for 2021 er først og fremst at vaksineringen nå går smertefritt og at vi sakte men sikkert kan få tilbake livene våres igjen. Bare det å klemme venner, bekjente og ikke minst besteforeldre føles nå så fjernt, så det håper jeg å få gjort før sommeren», skriver han i en melding til VG.

«Samtidig håper dette også resulterer i at jeg får kommet på veien og spilt konserter igjen. Jeg mistet dessverre en større turné i våren 2020 på grunn av covid, og er det noe jeg gleder meg til så er det å se folk hoppe, danse og synge sammen!».

Iselin Guttormsen blir å se i «71 grader nord»

Avslutningsvis har programlederen i podcasten «G-punktet» et par ønsker for det kommende året. Iselin Guttormsen er med i den kommende sesongen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» som har premiere i januar.

Iselin Guttormsen har flere ønsker for det nye året. Foto: THOMAS ANDREASSEN

«Mitt ønske for 2021 er at vi skal være mer rause og gode mot hverandre . At det blir sett på som stusselig å øke egen popularitet ved å latterliggjøre andre og at det blir nødvendig å logge på med bank-id før man skal trolle i vei på det store nettet. Jeg håper også selvfølgelig at covid-19 drar åt helvete, og at alle som trenger hjelp tør å be om det. Etter en hel desember med nesten kun regn er mitt nyttårsforsett å være mer ute med barna mine», slik avslutter Guttormsen kjendisenes nyttårshilsener.

2020 har vært annerledes-året, men i kveld kan vi ta på oss partyhattene med resten av kohorten og virkelig rope godt nyttår!