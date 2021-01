PÅ KJØKKENET: Dag Erik Pedersen reiser vanligvis mye i jobben, men det er hjemme i huset sitt i Helgeroa han trives best. Foto: Jørn Pettersen

Dag Erik Pedersen om sorgen: − Hadde ikke klart meg uten døtrene mine

HELGEROA (VG) Dag Erik Pedersen (61) håper den nye sesongen av «Mesternes mester» vil gi folk noe hyggelig å snakke om.

Det sier programlederen til VG.

For ham er store deler av 2020 gått med til arbeidet med denne sesongen av «Mesternes mester». Innspilling og forberedelser til innspilling, både til TV-serien og radioportrettene.

– Jeg ser på meg selv som en lagleder, jeg favoriserer ingen. Snakker med alle underveis, gir dem gode råd og oppmuntring, sier Dag Erik Pedersen.

MINE BESTE STØTTER: Dag Erik Pedersen sammen med de tre døtrene sine, fra venstre Selma, Andrea og Sunniva. – De er mine beste støtter i livet, sier Dag Erik Pedersen Foto: Privat

Han tenker tilbake på lange og intense dager i Arendal i september. Med ti nye idrettshelter som så vidt rakk å komme frem til sørlandsbyen før sesongens første øvelse var i gang.

– For det første var vi jo i Norge. Bare det i seg selv var veldig spesielt og veldig fint. To av døtrene mine jobbet sammen med meg under innspillingen. Vi hadde gode deltagere, kanskje tidenes beste i «Mesternes mester»-sammenheng. Den beste casten vi noen gang har hatt.

Med «den beste casten» mener Pedersen denne gjengen som står på startstreken» i den tolvte sesongen av «Mesternes mester» 1. nyttårsdag:

LAGLEDEREN: Dag Erik Pedersen (i midten foran) tenker på seg selv som lagleder for denne gjengen her: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, programlederen og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal.

Pedersen snakker ikke mye om det, men gjør likevel ingen hemmelighet av at årets innspilling av «Mesternes mester», var noe helt annet enn ukene i Kroatia høsten 2019. Bare en måneds tid etter at hans eneste sønn, Simen, hadde tatt sitt eget liv. Han ble 32 år gammel.

– Jeg skjønner den dag i dag ikke hvordan jeg klarte å komme meg gjennom dagene, hvordan jeg klarte å gjøre jobben min. Jeg var fullstendig ute av meg. Det var et mirakel at jeg i det hele tatt klarte å komme meg til Kroatia Jeg hadde med meg alle tre døtrene mine. Uten dem hadde jeg ikke klart det. De er mine beste støtter her i livet, sier han.

ASSISTENT: Datteren Sunniva var pappas assistent under innspillingen av årets sesong av «Mesternes mester» i Arendal. Foto: Privat

Han klarer ikke å forstå døden. Innerst inne forstår han ikke hvorfor Simen tok det valget han gjorde. Men for å klare seg bedre gjennom den tøffe tiden, laget Pedersen seg sitt eget bilde han kan leve med.

– Simen var så glad i fotball, han var Liverpool-fan på sin hals. Jeg tenker at han på gikk av banen etter første omgang med en lei skade og kunne ikke spille videre. Vi andre på laget er igjen på banen for å «spille» kampen ferdig, og så møtes vi igjen i garderoben etter andre omgang.

SYNGER FOR SØNNEN: Pedersen skrev «Gi meg fri» for Jahn Teigen i 1992. Senere er det blitt sangen til sønnen Simen som han også sang i begravelsen hans. Foto: Jørn Pettersen

Han tar en liten pause, reiser seg og går inn i stuen og henter gitaren som han har funnet mye trøst igjennom denne vanskelige tiden

– Denne sangen skrev jeg for Jahn Teigen i 1992, på samme dag som Simen lærte seg å sykle. Nå lever ingen av dem lenger. Det er det veldig spesielt å tenke på, sier han stille.

Deler av «Gi meg fri» som sangen heter, er på italiensk. Dag Erik Pedersen nynner forsiktig ord for ord, samtidig som han oversetter fra italiensk.

«Jeg ser mot himmelen og håper å se deg der, oppe i det blå. Du er i ferd med å forlate meg. Ingen vet hvordan jeg har det. Du finnes ikke lenger. Jeg er helt alene her nede».

– Slik har jeg det nå, sier en tydelig preget Pedersen og fortsetter:

– Jeg sang den sangen i begravelsen til Simen sammen med døtrene mine. Det var spesielt, det var helt forferdelig.

GOD PLASS: Dag Erik Pedersen har god plass der han bor alene i eneboligen på over 500 kvadratmeter i Helgeroa. – Jeg har ikke samvittighet til å flytte herfra, sier han. Foto: Jørn Pettersen

Han synes det er vanskelig, men samtidig også riktig å snakke om sønnen selvmord.

– Nå som det er gått over ett år, er det riktigere å snakke om det enn like etterpå. Det er lettere å sette ord på sorgen.

BESTEFAR: Dag Erik Pedersen er stolt bestefar til Liam og Luna ( 11 og 15 år ). Her er de tre fotografert under innspillingen av den forrige sesongen i Kroatia. Foto: Privat

Men det er viktig for Dag Erik å se fremover og glede seg over livet som er: De tre døtrene og ikke minst de to barnebarna som han gjerne skjemmer bort når anledningen byr seg. «Mesternes mester» er blitt en stadig viktigere del av arbeidsdagen hans.

MESTERNES MESTER-FAMILIEN: Pappa Dag Erik er programleder, Selma (t.v.) er ansvarlig for sosiale medier for «Mesternes mester» – og Sunniva er personlig assistent for Dag Erik. Foto: Privat:

– Jeg er veldig stolt av den nye sesongen som er den tolvte i rekken. Vi er så skjerpet i alle ledd vignett, musikk, øvelser, deltagerne – og alle vi som jobber med «Mesternes mester». Vi er så samkjørte og samarbeider så godt, sier den populære programlederen.

Mens TV-seerne kan nyte høstlige omgivelser i Arendal, er NRK og produsenten Rubicon i full gang med å tenke 2022-sesongen av «Mesternes mester».

– Denne gangen spiller vi inn i juni. Selv om det ikke er tatt en endelig beslutning på hvor det skal skje, regner jeg med at det også blir i Norge.