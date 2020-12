BISETTELSEN: Kong Harald og prinsesse Märtha Louise etter Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke 3. januar. Foto: Mattis Sandblad, VG

Märtha Louise åpen om sorgen: − Tillat deg selv å føle på lykke

Prinsesse Märtha Louise sier det er viktig å tillate seg selv å føle på glede gjennom vanskelige tider, uten å føle på skam eller skyldfølelse.

Publisert: Nå nettopp

Sent fredag kveld, første juledag, fortalte prinsesse Märtha Louise om en annerledes julehøytid ett år etter Ari Behns død.

– I dag feiret vi hans liv, vi gråt over tapet og over hvor mye vi savner ham, skrev hun i et Instagraminnlegg.

Det var 1. juledag 2019 at kom nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Han ble 47 år gammel.

Mandag kveld har prinsessen delt et nytt innlegg hvor hun deler bilder fra julen, samt forteller om hvordan familien har håndtert sorgen.

– Denne høytiden har vært litt annerledes fra tidligere år, men vi har likevel klart å få julestemningen også, skriver hun.

I innlegget skriver Märtha Louise om det viktigste de har oppdaget av å være en familie i sorg:

– Hvis det å være trist og grave seg ned i tristheten og sørge er det å puste ut, da er lykken, kjærligheten, å omfavne juleånden og så videre, det å puste inn, skriver hun og legger til:

– Som vi alle vet, så dør vi om vi bare puster ut. Om vi bare puster inn, dør vi også.

Hun mener man trenger å finne en balanse mellom sorgen og lykken, uten å føle på skam eller dårlig samvittighet.

– Sorg er slitsom både psykisk og fysisk, og vi trenger alle pauser uten å føle på skam eller dårlig samvittighet.

Hun oppfordrer derfor alle til å være snill mot seg selv, og at man ikke må glemme å se på seg selv med et perspektiv av omsorg.

– Tillat deg selv å føle på lykke, moro, glede, latter og kjærlighet gjennom vanskelige tider.

Märtha Louises eldste datter Maud Angelica holdt en sterk tale i farens bisettelse. Se talen i sin helhet her: