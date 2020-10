BLE MOR FOR ANDRE GANG: Tone Damli har nå to barn, en gutt og en hente. Foto: Mattis Sandblad

Tone Damli avslører sønnens navn

Tone Damli ble mor for andre gang 11. oktober. Nå avslører hun navnet på gutten.

Nå nettopp

Tone Damlis gutt skal hete Marlon. Popstjernen og kjæresten Markus Foss ble foreldre for andre gang 11. oktober. Fra før har de datteren Billie, som ble født i 2014.

Tone Damli avslører selv navnet med post på instagram.

Kjente Marlon-er som allerede er født er skuespillergiganten Marlon Brando (1924-2004), den norske «Skam»-skuespilleren Marlon Langeland (1999-) og den tildligere West Ham og Aston Villa-spilleren Marlon Harewood (1979-).

Man må heller ikke glemme Marlon Jackson, medlem av The Jackson Five, og bror til Michael Jackson, kongen av pop.

Det var på Instagram Damli også avslørte at gutten hadde kommet til verden, 11. oktober. Hun skrev også om hvordan hun opplevde fødselen.

– På et tidspunkt under fødselen tenkte jeg: dette klarer jeg ikke! Så kom de uventede kreftene, de som tydeligvis finnes der, men som en sjelden trenger å ta i bruk. Og jeg klarte det!, skrev Damli i innlegget.

Det var i slutten av april at Damli kunngjorde at hun og Markus Foss venter barn nummer to.

Publisert: 22.10.20 kl. 21:41