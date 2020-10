Rapperen Tory Lanez (t.v.) er siktet for å ha skutt rapperen Megan Thee Stallion i foten etter en krangel. Foto: AFP/AP

Rapperen Tory Lanez siktet for å ha skutt Megan Thee Stallion

Den canadiske hiphoperen Tory Lanez er siktet av Los Angeles-politiet for å ha skutt rapperen Megan Thee Stallion i foten under en krangel i juli.

Amerikanske Megan Thee Stallion har hevdet at rapperen skjøt henne i foten etter at de to hadde vært i en krangel i Los Angeles i juli.

Tory Lanez har hele tiden nektet for å ha skutt henne, men torsdag ble han siktet av påtalemyndigheten i Los Angeles for angrep med et halvautomatisk våpen og for å ha båret et ladd, uregistrert våpen.

28-åringen risikerer ifølge nyhetsbyrået AP en fengselsstraff på opp mot 23 år.

Tory Lanez har ikke kommentert den siste utviklingen, men hevder i flere låter på sitt siste album at han ikke har gjort det Megan Thee Stallion anklager ham for.

Megan Thee Stallion er kjent for sangen «Savage», som i sommer gikk som en farsott på plattformen TikTok. På Instagram har hun delt flere videoer der hun snakker om skyteepisoden, som hun omtaler som «super-skremmende» og «den verste erfaringen i mitt liv», skriver AP.

– Jeg fikk skuddskader som følge av en kriminell handling jeg ble utsatt for. Jeg ble aldri arrestert, og politiet kjørte meg til sykehus hvor kulene ble fjernet, skrev hun 15. juli, noen dager etter hendelsen.

Etter skyteepisoden sa politiet i Los Angeles til TMZ at Megan aldri fortalte dem at hun hadde blitt utsatt for en kriminell handling, og at de derfor ikke tok henne med til sykehuset.

