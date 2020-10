Kommentar

En gnistrende legende

Av Tor Martin Bøe

ELEKTRISK: Eddie Van Halen med vokalist Sammy Hagar i Chicago. Foto: TNS / Sipa USA

Eddie Van Halen preget samtiden så sterkt og levende at den tok fyr.

På et punkt i tiden var «Van Halen» synonymt med «elektrisk gitar».

Ikke bandet. Mannen. Californierens unike, hurtige og nærmest maniske behandling av gitarstrengene var alltid av en annen verden.

Når Marty McFly (Michael J. Fox) i «Back to the Future» skal overbevise faren (Crispin Glover) i 1955 til å tro at han er et romvesen, bruker han gitarsoloer av Van Halen. 1955-faren vrir seg av de radikale, utenomjordiske lydene.

Mer presist kan man ikke beskrive lyden av Edward Lodewijk Van Halens fingre i kontakt med gitaren. Han ble født i Amsterdam, men vokste opp i Pasadena, California. Bandet han startet med etternavnet sitt som navn i 1972, hadde broren Alex på trommer, Michael Anthony på bass og David Lee Roth på vokal.

På den tiden var rockens ledende uttrykk Black Sabbaths utforskende mørke og Led Zeppelins urklang. Van Halen lagde i stedet rock for skarpe farger og levende widescreen. Der gitaristen signerte ut riffene med jublende, gledesspredende glis. Og en nærmest umulig behandling av gitarstrengene.

VAN HALEN: Michael Anthony, David Lee Roth, Alex Van Halen og Eddie Van Halen på under festival-turneen «Monsters of Rock i Råsunda i Sverige i 2984. Foto: SvD / TT / / TT NYHETSBYRÅN

Den mest berømte gitaren var ikke engang én gitar. Signaturinstrumentet, den røde med hvite og svarte striper var en hjemmelaget hybrid. Snekret sammen av deler fra andre gitarer. Uten å gå i detaljer, var den ulike deler Fender, Gibson og elektrikertape. En «Frankenstrat».

Eddie var låtskriverdrivkraften bak det selvtitulerte debutalbumet i 1978 som solgte over 10 millioner. Samlet skulle bandet dytte til sammen 80 millioner plater ut i verden, godt hjulpet av store hits som «Dance the night away», «Hot for Teacher» og selvsagt «Jump».

Bandets første og eneste nummer én-låt på Billboard-listen kom samtidig som vokalist David Lee Roth ga seg. Ironisk nok den første Van Halen-låten med synthesizer som primærkraft. En jublende radiovennlig gladsak som er så begeistrende blid at det fremdeles er vanskelig for enkelte sinte rockere å ta den seriøst.

«BEAT IT»: Van Halen og Michael Jackson opptrer i Irving i Texas 14. juli 1984. Foto: Carlos Osorio / AP

De senere vokalist-byttene, Sammy Hagar, Gary Cherone, David Lee Roth som begynte og sluttet og begynte igjen er en del av historien. Men ikke sentrale i stadionsuperstjernefortellingen. For Van Halen handlet aldri om vokalisten. Det handlet kun om gitaristen. Som aldri sto stille, og for øvrig måtte få hoftene skiftet i en pause tidlig på 2000-tallet.

For ettertiden har nok Eddie van Halen berørt flest på grunn av noe han trodde var en tulletelefon. I 1982 følte Michael Jackson det var et eller annet som manglet på den nye låten sin, «Beat It». Van Halen var overbevist om at noen tullet med ham.

Da det viste seg å stemme, spilte han inn soloen gratis. I følge myten var gitarlyden hans så hard at høytalerne i studio tok fyr under opptaket.

Slik spiller bare en ekte gitargud.

Publisert: 07.10.20 kl. 02:11