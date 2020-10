RAR GREP: Raymond Røskeland (nederst i midten) mener det har skjedd mye inne på «Farmen»-gården som ikke har kommet på frem i lyset. Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Tove Moss Lohne, Wiktoria Rønning, Kjetil Kirk og Daniel Viem Årdal er de resterende som innrømmet å ha brutt corona-restriksjonene. Foto: Espen Solli

«Farmen»-Raymond: − Om folk ikke legger kortene på bordet, vil jeg gjøre det for dem

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren (36) truer med å offentliggjøre alle forsøk på skittent spill som så langt ikke har kommet frem. – De skal få én uke på seg, sier han.

Det stormet som verst rundt årets «Farmen»-deltagere tidligere i høst da det ble kjent at syv av dem gjentatte ganger hadde forlatt gården, oppsøkt hytter i nærheten og med det brutt corona-restriksjonene. Toppen av kransekaka kom da deltager Raymond Røskeland kom beruset tilbake på gården midt på lyse dagen.

Men ifølge Røskeland, som søndag røk ut av programmet, var det mer som skjedde på gården - men som aldri har sett dagens lys så langt.

– De får komme frem med de tingene selv, men ja, det har skjedd mye mer der inne. Om folk ikke legger kortene på bordet, vil jeg gjøre det for dem. Det gjelder både ting som skjedde på kamera og ikke. Ting som er greit og ugreit, sier han til VG.

Han legger til:

– De skal få muligheten til å stå frem og fortelle om det selv. Om ikke tar jeg meg pent og pyntelig av det.

– Når vil du eventuelt legge disse kortene på bordet?

– De skal få en ukes tid. Det får holde.

– Er det snakk om alvorlige ting?

– Det kommer helt an på hva man mener med «alvorlige». Folk har fått i seg mat og spist der inne. De har fått ekstra energi, og ikke delt med gruppa i det hele tatt. Det er på tide at det kommer frem alt hva folk har spist og «gaflet» i seg. Noen går ut med hodet hevet - uten at de egentlig har grunn til det, forteller «Farmen»-deltageren, som antyder at det også handler om de flere en de sju som innrømmet å ha «rømt» gården.

– Ja, jeg snakker også om deltagere som ikke er blant dem som ble tatt. Det har blitt litt leirskole, og mye som blir holdt igjen på.

Karianne Vilde Wølner (26) var én av dem som ikke var med på utfluktene fra gården. Hun stiller seg uforstående til påstandene fra sin meddeltager.

– Hæ? Han har så mye for seg. Chipsen og sjokoladen kom jo fra Raymond og den gjengen som var på hytter og tok det med seg. Jeg var ikke en del av noe av det der. Det var bare Inger Cecilie (Grønnerød, 47), journ. anm.) av dem som ikke var blant de sju som spiste av den sjokoladen. Jeg tror man må ta det Raymond sier litt med en klype salt, sier hun til VG.

– Hva tenker du om det han sier?

– Det er Raymond da. Jeg har sittet og ventet på at det skulle komme noe dramatisk. Men jeg synes det er litt teit at han ikke har kommet med det tidligere når dette var en stor greie. Nå har det vært så mye hat , og så kommer han med det der? Men det er lite som forundrer meg med ham.

KLAR OPPFORDRING: Raymond Røskeland maner til ærlighet blant «Farmen»-deltagerne. Foto: Espen Solli

Daniel Viem Årdal (30), som vant søndagens tvekamp, tror hans motstander i tvekampen sikter til en sjokoladeplate spesielt, som Inger Cecilie Grønnerød spiste av inne på gården.

– Det er ingen hemmelighet. Det er flere ting hun har gjort når det kommer til mat og slikt, som vi også har sett på TV. Hun gjorde mye der inne som Raymond fant ut av - og som resten av gjengen skjønte etter hvert, mener han.

Grønnerød selv bedyrer at hun ikke gjorde mye «ulovlig» inne på «Farmen».

– For det første tenker jeg at «Farmen» er slutt. Disse diskusjonene fører til at man tenker «Hallo, voks opp». Det er utrolig teit. Det jeg har spist der inne som ikke har vært en del av felleskapet er melis. Jeg gikk faktisk ned ti kilo der inne. Men det stemmer at jeg spiste sjokolade da Daniel og Nils kom fra hyttetur. De hoppet opp i senga til meg og ga meg det, forteller hun til VG.

Ifølge henne selv, var dette noe hun også fortalte til produksjonen.

– Men de mente at det var stor forskjell i å spise sjokolade enn å møte mennesker. Derfor ble jeg ikke satt i den samme båsen som de andre.

Stemningen mellom Inger Cecilie Grønnerød og Daniel Viem Årdal er, som det også fremkommer på TV, ikke spesielt god. IC, som hun kalles av de andre deltagerne, mener mye av det skyldes at Årdal, på en utflukt ut fra gården, skal ha fått låne en telefon, «googlet» henne og funnet ut at hun hadde mer kunnskaper enn hun ga uttrykk for overfor de andre.

– Ja, han kom og sa det etter å ha kommet hjem fra en hytte. At han hadde ringt hjem til blant annet moren. Han sa at han i tillegg hadde søkt opp deltagere på Google og Facebook. Men han gikk tilbake på det dagen etter.

ORDKRIG: Inger Cecilie Grønnerød, her avbildet med programleder Mads Hansen. Foto: Espen Solli

Det stemmer ikke, mener Årdal.

– Jeg var allerede i uke to sikker på at Inger Cecilie var nødt til å drive med hest. Etterpå går hun ut og sier at jeg har «googlet» henne på en utflukt, noe jeg ikke gjorde. Jeg tenkte ikke på det engang, det var ikke mitt fokus i det hele tatt.

– Det er ganske spesifikt å si til meg at jeg er hestebonde. Det er få som er det, hadde han enda sagt bonde eller gårdbruker eller noe. Det var rart. Jeg er ikke overrasket over at han ikke innrømmer det. Det ville ikke sett bra ut - i forhold til kontrakten med TV 2 og Strix - og det faktum at han har fått konkurransefordeler, kontrer Grønnerød.

– Daniel?

– Jeg er ikke overrasket. Jeg tror folk vil se det etter hvert også, at hun lyver. Jeg håpet hun skulle legge seg flat, men det gjør hun ikke - og da føler jeg at jeg kan fortelle min side av saken også, mener han.

– Inger Cecilie?

– Jeg opplever det stikk motsatt. Jeg opplever at Daniel både søkte på Facebook og Google. Jeg er fullstendig klar over at det kanskje ikke er etterprøvbart, men det kunne kanskje gått an å logge de telefonene. Det jeg har løyet om er at jeg er bonde, jeg har ikke løyet om andre ting. Jeg vet ikke helt hvor det gikk galt. Og så vil jeg si at alle må huske på at dette er et spill, en konkurranse, sier hun til VG.

Publisert: 26.10.20 kl. 11:28

