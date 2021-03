REISER: Siden 2009 har nordmenn reist til Mexico for å spille inn realityserien. Norske Nent sender også «Paradise Hotel»-deltagere til Mexico i år. Her er deltagerne fra vårsesongen 2020. Foto: Nent, TV 3

«Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias om reisekritikken: − Urettferdig

At realityserien trosser globale reiseråd for innspilling i Mexico har skapt debatt. Nå slår programleder Triana Iglesias tilbake mot reisekritikken.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I starten av mars sendte Nent deltagere og produksjon fra Norge til Mexico for å spille inn nye sesonger av «Paradise Hotel». VG fikk i februar opplyst at det er 55 personer i crewet, i tillegg til deltagere.

Også programleder Triana Iglesias, som nylig ble mamma, befinner seg i Mexico sammen med datteren.

At «Paradise hotell» trosser globale reiseråd har skapt debatt. Iglesias har så langt ikke svart på kritikken, men i den nyeste episoden av Nettavisen-podkasten «Schendis» gjør hun nettopp det.

– Det ble jo nesten debatt før vi dro ned hit. Om det er ok å ha produksjon her nede osv. Hva synes du om den kritikken, spør programlederen, som også befinner seg i Mexico.

– Jeg synes den er litt urettferdig i og med at det er så mange andre som produserer ting i utlandet, og at «Paradise» skal ta den støyten igjen, sier hun og legger til:

– For hver gang det er noe så er det jo andre også som holder på med det samme, også må vi ta den kula. Samtidig skal ikke jeg sitte å snakke om smittevern her, for det er Nent som skal forsvare den delen. Nå har jo du vært her selv så du ser jo at det er tryggere her enn når man går å handle på Kiwi hjemme.

9. februar informerte regjeringen i en pressemelding at de globale reiserådene forlenges fra 1. mars til 15. april på grunn av coronapandemien:

– Smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbruddet av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner er faktorer som ligger til grunn for den nye beslutningen regjeringen har fattet.

Iglesias sier det er strenge smitteverntiltak på innspillingen, og at hun føler seg veldig trygg.

– Så tror jeg kanskje folk glemmer at å huske på at dette er jobben for veldig mange mennesker. Jeg er på jobb når jeg er her. Jeg er ikke her å drikke «piña coladas» og er på ferie med familien min.

Iglesias vet ikke om hun har jobb når hun er ferdig med mammaperm, og sier man i usikre tider må takke ja når det først kommer jobb. Hun ville heller aldri sagt fra seg det som hun beskriver som «den beste jobben i hele verden».

På spørsmål om hvordan det er å være ansiktet utad, sier Iglesias at hun er vant til å være «idiotfiguren», og at det er en del av jobben. Hun håper folk har forståelse for at dette er jobben hennes, og sier det er greit å reise i jobb så lenge man er forsiktig.

Hun ville heller aldri gjort noe som kunne utsatt datteren for fare.

For ordens skyld: VGTV-programmet «Panelet» har hatt to reportere i Mexico for å dekke «Paradise Hotel»-innspillingen.