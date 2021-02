MAMMA: Influencer Ida Wulff har født en gutt. Foto: Privat

Influencer Ida Wulff er blitt mamma: − Rart og skikkelig fint

To uker før termin kjente influencer Ida Wulff lite liv i magen, og reiste til sykehuset for en sjekk. - Glad for at vi lyttet til magefølelsen, sier hun.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var i august i fjor at bloggeren og influenceren Ida Wulff avslørte at hun skulle bli mamma for første gang.

Natt til mandag fødte hun en liten gutt.

– Det føles rart og skikkelig fint å endelig ha ham her ute, sier den nybakte mammaen til VG.

Selve fødselen gikk derimot ikke helt som forventet.

Søndag la hun ut et Instagram-innlegg og fortalte følgerne sine om at hun befant seg på sykehuset, 15 dager før termin.

– Jeg syns at jeg kjente lite liv, og reiste til sykehuset lørdag kveld for en sjekk, sier hun.

Det viste seg at hun hadde lite fostervann i magen, og hun fikk beskjed om at hun ikke kom til å reise hjem uten babyen.

– Fødselen ble satt i gang med det samme. Så jeg er glad for at vi lyttet til magefølelsen.

Litt over et døgn senere, var den lille gutten ute.

– Det var en skikkelig kul opplevelse å føde. Mye kulere enn å gå gravid, som har vært et slit, sier hun.

Wulff befinner seg nå på barselavdelingen på Kalnes sykehus, sammen med babyen og forloveden Dennis Andersen.

– Her skal vi være de neste dagene og suge til oss så mye kunnskap som mulig fra de flinke jordmødrene. Ref #jegføderikkealene så er vi veldig glade for å få ha hele barseloppholdet sammen.

Wulff og Andersen har vært sammen siden 2017, og på julaften i 2019 forlovet de seg.