ARTIST: Uvedkommende har tatt over Maria Haukaas Mittet Facebook-profil. Foto: Mattis Sandblad

Maria Haukaas Mittet sier at hennes Facebook-artistside er hacket

Artisten forteller at hun jobber på spreng for å få tilbake Facebook-profilen sin.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hjelpes! Facebook’en min er HACKET! Beklager blomstershow og annet, skriver Maria Haukaas Mittet (41) på Instagram.

Artisten skriver at de jobber på spreng med å få siden tilbake.

– Håper dere holder ut og fortsatt vil følge meg imens vi får kastet ut ubudne gjester.

MARIAS FACEBOOK NÅ: Annerledes enn den pleier å være. Foto: Privat

Hennes manager Pernille Torp-Holte sier til VG at problemet er Haukaas Mittets private profil, som hun trenger for å kunne ha en artistside.

Ifølge henne er det nå primært vietnamesiske blomstershow man kan se der, om man får tilgang.

«Ikke gammel nok»

Haukaas Mittet sier til VG at hun tror det kan være noen som har rapportert til Facebook at hun ikke har nådd den nødvendige alderen – 13 – man må være i for å kunne ha en profil på det sosiale mediet.

– Jeg har fått noen rare meldinger fra Facebook om at jeg må bekrefte at jeg er gammel nok til å ha en Facebook-profil. Foreldrene mine har fått beskjed om at jeg driver med livesendinger!

FOR UNG: Maria Haukaas Mittets bilde av beskjeden hun får når hun prøver å logge seg på Facebook. Foto: Privat

Både artisten og manageren sier de er frustrerte over ikke å få hjelp av Facebook til å løse saken.

– Facebook er jo veldig hemmelig, det er ingen å ringe eller kontakte, du må bare klikke deg videre – og i mitt hode klikker det selvfølgelig, jeg er ikke teknologisk kapabel til å håndtere dette, ler Haukaas Storeng.

Nylig ble også tidligere fotballspilleren John Carew (41) hacket.

Noen tok over Twitter-kontoen hans og endret navnet til Tesla-sjefen Elon Musk, og skrev alle meldingene på engelsk.

– Det er uansett ikke kult, forklarte Carew, som også kunne fortelle at han har fått e-posten hacket, og at det er på denne måten vedkommende har fått tilgang til Twitter-profilen hans.

Carew ser nå ut til å ha fått kontroll på kontoen sin igjen.