BARNEVAKT: Jeanise Jones (62) spiller en innleid barnevakt i den nye «Borat» filmen. Til venstre er skuespiller Maria Bakalova (24) som spiller Borats datter «Tutar». Foto: Amazon Prime Video

Barnevakt føler seg lurt av «Borat»

Jeanise Jones (62) trodde hun skulle medvirke i en dokumentar om en ung jente som ble gift bort til en eldre mann. Nå har Borat-fans samlet inn over 100.000 dollar til den arbeidsløse kvinnen.

For mindre enn 10 minutter siden

62-år gamle Jeanise Jones fra Oklahoma City er blant dem som opptrer i den nye filmen til Sacha Baron Cohen «Borat Subsequent Moviefilm».

I filmen spiller 62-åringen en innleid barnevakt for datteren til Borat, Tutar, spilt av skuespiller Maria Bakalova (24), skriver nettstedet IndieWire.

Jonas har fått mye skryt for sin rolle i filmen, der hun blant annet forsøker å overtale Tutar til å gå mot sin egen fars ønske om å gifte seg med en eldre mann.

– Vi var bekymret for henne

I et intervju med New York Post sier den 62-år gamle kvinnen at hun ikke var klar over at hun medvirket i Borat-filmen, og sier hun trodde hun skulle delta i en ekte dokumentar om en tenåringsjente som ble gift bort til en rik mann.

– Jeg trodde Tutar var fra den tredje verden, hvor de selger kvinner. Jeg trodde dette var virkelig og jeg føler meg forrådt, sier hun til New York Post.

Videre sier Jones at hun i ukesvis har vært bekymret for Tutars skjebne – som hun altså trodde var en ekte jente som skulle ufrivillig giftes bort.

– Vi var bekymret. Vi var der oppe og ba for henne og ba Gud hjelpe henne og vi gjorde det vi trodde var den kristne tingen å gjøre, sier hun til avisen.

Opprettet innsamlingsaksjon

Jones landet rollen i Borat-filmen på grunn av hennes tilknytning til Ebenezer Baptist Church i Oklahoma City, som filmproduksjonen brukte i forbindelse med innspilling, ifølge IndieWire.

Nå har kirken opprettet en innsamlingsaksjon for å kompensere den arbeidsløse kvinnen etter at produksjonen betalte Jones 3600 dollar for rollen.

Innsamlingsaksjonen har så langt fått inn over 100.000 dollar.

– Hun er en av de mest autentiske menneskene jeg noensinne har møtt, skrev Derrick Scobey, pastor ved Ebenezer Baptist Church og initiativtaker bak innsamlingsaksjonen.

– En god ting som har kommet fra dette er at Jeanise ikke lenger trenger å bekymre seg for Tutar. Hun har vært bekymret for denne unge kvinnen i ett år, skriver han videre.

les også Filmanmeldelse «Borat påfølgende film»: «Åherreguuud!»-humoren lever

Trumps advokat også lurt

Den 62-år gamle kvinnen er ikke den eneste som har blitt lurt av Borat-produksjonen. Rudy Giuliani som er Trumps personlige advokat, ble også lurt av Borat i en soveromsscene.

I den nye «Borat»-filmen skal man kunne se den tidligere borgermesteren i New York med hånden i buksen når han er alene på et soverom med det som i filmen er den 15 år gamle datteren til «Borat».

Hendelsen skjer mellom Giuliani (76) og skuespiller Maria Bakalova (24) som spiller datteren til «Borat», på et soverom med skjulte kameraer, skriver USA Today.

Ifølge New York Post skal Giuliani ha trodd at han skulle bli intervjuet om håndteringen av coronapandemien til Trump-administrasjonen.

Giuliani sier videre at personen, som han da ikke forsto var Cohen, løp fra stedet etter at han hadde kontaktet politiet.

– Det var først etterpå at jeg forsto det måtte ha vært Sacha Baron Cohen. Jeg tenkte på alle folkene han har lurt tidligere, og jeg er fornøyd fordi han ikke lurte meg, sa han.

Publisert: 30.10.20 kl. 22:46

Les også

Mer om Film USA Kjendis