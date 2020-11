PEN: Mathias Haukeland og Amalie Paulsen ble kjærester på «Paradise Hotel». – Han er en pen gutt, sier Paulsen. Foto: Privat

Ble kjærester på «Paradise Hotel»: − Hadde ingen intensjon om å finne «the love of my life»

Det er ikke første gang noen finner kjærligheten på «Paradise hotel», men Mathias Haukeland (24) og Amalie Paulsen (22) kan i tillegg finne på å gå hele veien til seier.

I mandagens episode, den nest siste episoden av «Paradise Hotel», står tre par igjen til finalen, og kjæresteparet Mathias Haukeland og Amalie Paulsen er ett av dem.

– Jeg hadde ingen spesiell intensjon om å finne «the love of my life», holdt jeg på å si, men jeg ekstremt glad for at jeg gjorde det, sier Haukeland til VG om oppholdet på «Paradise Hotel».

Heller ikke Paulsen tenkte hun skulle få kjæreste på hotellet, men allerede første dag ble det søt musikk mellom Haukeland og Paulsen.

SAMMEN: Det var mye drama og intriger på «Paradise Hotel» denne sesongen, men Mathias Haukeland og Amalie Paulsen holdt sammen hele veien. Foto: Privat

– Selv om vi hadde perioder der hvert fall jeg var litt småsur, var jeg fortsatt bestemt på at vi skulle holde sammen i spillet. Og jeg fikk en godfølelse og trygghet hos Mathias, sier Paulsen.

På flyturen hjem fra Mexico skulle hun egentlig sitte med en annen deltager, men den plassen tok Haukeland. Da var det tydelig for dem at de var kjærester, ifølge Paulsen.

Men offisielt ble de ikke sammen før i begynnelsen av mars. Da tilbrakte de mye tid i karantene sammen, og Paulsen, som er fra Fredrikstad, flyttet til Oslo for å komme nærmere kjæresten.

– Vi kom hjem rett før «lock down» og møttes vel bare et par dager etter vi kom hjem, sier hun.

– Vi klarte bare ikke holde oss fra hverandre. Og det har vært en bra tid for oss! Vi har lært å kjenne hverandre og sett hverandre i litt forskjellig settinger.

På hotellet står de to sammen som et par hele veien, unntatt et lite bytte, hvor de begge vet de skal tilbake til hverandre.

– Å ha henne som partner var en trygghet gjennom hele oppholdet, sier Haukeland.

Nå har de vært kjærester i åtte måneder, men de skal ikke flytte sammen ennå.

– Vi er begge klare på at vi ikke vil forhaste noe. Vi tar det som det kommer, når det er naturlig, forklarer han.

Paulsen sier de sikkert har godt av å savne hverandre litt.

PARADIS: Kjæresteparet Mathias Haukeland og Amalie Paulsen kommer seg hele veien til finale-episoden av «Paradise Hotel». Foto: Privat

Kjæresteparet er lykkelig forelsket, og til VG har de bare fine ting å si om hverandre.

– Amalie har bein i nesa. Hun sier det hun mener, og hun sier det med en gang. Hun går ikke og grubler, og det er fint, for da vet jeg hvor jeg har henne. Det skaper mindre usikkerhet og vi finner forståelse i hverandre, forteller Haukeland.

Han er lillebroren til russelåt-kongen Andreas «TIX» Haukeland, som toppet VG-lista med sin låt «Karantene» i april. Også lillebror satser på musikkarrieren. Nå jobber de to sammen i sitt nye studio, og både singler og album er i vente.

– Jeg meldte meg på «Paradise» for å bruke det som springbrett for musikken, men reality var gøy, så vi får se om det blir noe mer en gang i fremtiden.

Finalen av «Paradise Hotel» er onsdag 4. november. Da får vi se om kjæresteparet går hele veien, eller om de må se seieren gå en annen plass.

