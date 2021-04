RØDHETTE OG ULVEN: Ikke så rart at Marie Ulven ser litt lur ut idet hun skjønner at hun kan spille begge hovedrollene i eventyret. Foto: JONATHAN KISE/PROMO

Plateanmeldelse: Girl In Red – «If I Could Make It Go Quiet»: Soveromssensasjon

Ungdommelig overmot løfter Girl In Reds debutalbum til pophimmelen.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Det er lett å kjenne på en patriotisk klump i halsen av å tenke på hva Marie Ulven (22) har rukket å oppnå i løpet av de siste par årene – å bli en global representant for Norge som kul, interessant og og egenrådig popnasjon, intet mindre.

Når hun nå bikker ti millioner månedlige lyttere i Spotify, skyldes det minst to ting – en sterk estetisk tilknytning til en voksende DIY-bevegelse med røtter i selve internettkulturen, og en helhjertet omfavnelse av sin rolle som musikalsk queer-ikon.

Og så har du låtene, da. Debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet» utvider ikke bare grensene for hva begrepet «soveromspop» kan og bør favne i pandemiåret 2021 – det er i tillegg stappfullt av gode popsanger som både befester og utvider Ulvens posisjon i sitt felt.

Åpningslåten «Serotonin» – et av årets soleklare popøyeblikk, også i albumkonteksten – er produsert av Finneas O’Connell, best kjent som husprodusenten til søsteren Billie Eilish. De øvrige ti sangene holdes i tømmene av Bergens solkyssede sofisti-popprins Matias Tellez.

Det er en god match, for å si det forsiktig. Låttrioen «Did You Come?», «Body and Mind» og «Hornylovesickmess» er – som titlene antyder – både sprengkåt og hevngjerrig, men sjangermessig beveger den seg fra nittitallets gitarorienterte indierock til langt mindre dogmatisk mainstream-pop.

Men Girl In Red er minst like betagende når tempo og intensitet roes ned noen hakk, med «Midnight Love» og «Apartment 402» som to briljante eksempler.

De fleste debutalbum kommer utstyrt med småfeil. I dette tilfellet kan kanskje det store stilistiske vingespennet virke forstyrrende på de som søker en enhetlig albumopplevelse, og det er nok grunn til å mistenke at enda større og strammere utgivelser vil komme fra denne kanten om ikke så altfor lenge.

I mellomtiden holder denne tilstandsrapporten fra ungdomstidens overmot – og skjørhet – lenge.

BESTE LÅT: «Serotonin»