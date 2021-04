forrige



















fullskjerm neste Sofatrekket er fullt av nakne kvinner og skapet er et gigantisk ansikt og på gulvet ligger en parodi på en skinnfell. Velkommen hjem til Bjarne Melgaard.

Bjarne Melgaard selger boligen

Den verdensberømte kunstneren har en leilighet hvor inventaret fort kan være verdt mer enn selve boligen, tross en prisantydning på 7,7 millioner kroner.

Av Markus Tobiassen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Potensielle kjøpere av leiligheten på Skillebekk i Oslo må likevel nøye seg med å se Bjarne Melgaards (53) kunst i forkant av salget. Kunstverkene han har fylt leiligheten med, er ikke inkludert i prisen.

Norges kanskje største samtidskunstner har i perioder av karrieren laget svært eksplisitte kunstverk, med referanser til blant annet homofile undergrunnsmiljøer og death metal-subkulturen.

I leiligheten hans er det også kunstverk av Marie Louise Ekman og fotografen Richard Kern, hvor ekstrem sex og pervertert vold har vært et gjennomgangstema i kunstnerskapet til sistnevnte.

Melgaard har hatt atelieret sitt kjelleren i den samme bygården.

SELGER: Bjarne Melgaard. Her fotografert i 2015 i forbindelse med en utstilling på Munch-museet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bjarne Melgaard Norsk billedkunstner. 53 år. Født i Sydney i Australia. Har siden 90-tallet vært en av Norges mest toneangivende samtidskunstnere, med stor suksess både i Norge og internasjonalt. Bakgrunn fra Oslo tegne- og maleskole, Kunstakademiet i Warszawa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Statens Kunstakademi i Oslo, Jan van Eyck Academie i Maastricht og Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. Vis mer

Har fått munnkurv

Eiendomsmegler Therese Berg i Krogsveen vil ikke uttale seg om salget. Hun har fått munnkurv.

– Selger ønsker ikke at vi skal kommentere salget, så da forholder jeg meg til det. Han ønsker ikke å gi noen kommentar selv heller, sier Berg.

Fotograf Bjørnar Solberg er også ordknapp.

– Er det noe du vil si om oppdraget?

– Bare at det var veldig utfordrende.

STUEN: Slik presenteres stuen i boligannonsen. Foto: Bjørnar Solberg/Isnitt

Store verdier

Melgaard er blitt kalt Norges største bidrag i det internasjonale kunstmarkedet ved siden av Munch. De større bildene selges for millionsummer.

– Man kan nok stille spørsmål om innmaten er mer verdt enn boligen, sier auksjonarius Hans Richard Elgheim ved Grev Wedels plass Auksjoner i Oslo.

Han peker spesielt på de to store Melgaard-bildene på soverommet som potensielt verdifulle bilder, men vil på stående fot ikke gi noe prisestimat.

SOVEROMMET: Auksjonarius Hans Richard Elgheim peker ut de to store maleriene på veggen ved døren som noen av de mest verdifulle i leiligheten. Foto: Bjørnar Solberg/Isnitt

Skrinla boligkonflikt med moren

Melgaard er også medeier i en annen leilighet på Oslos vestkant, sammen med sin mor.

De to var i en periode i en økonomisk konflikt, om blant annet leiligheten, som gjorde at det gikk mot rettssak. Men i mars i fjor inngikk de to et forlik, ifølge DN.