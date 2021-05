TIX-FANS: Ivar Angelsen, Isabelle Sande, Cathrine Berg, Anita Aaker, Anders Hammer og Hanne Ruud (foran) klatret Reinebringen til toner fra TIX før finalen. Foto: Privat

Tix-blodfans varmet opp på Reinebringen: − Dette topper alt

Lenger sør i landet feiret MGP-historiker med fusketulipaner og nederlandsk øl på høy stett.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det hyles i telefonen fra Lofoten når VG ringer.

– Det var helt fantastisk! Vi syns han var rolig og det var et utrolig bra show. Vi er blodfan, låter det på kav nordnorsk.

Gjengen har varmet opp til Eurovision-finalen med å bestige det berømte utsiktspunktet Reinebringen.

– Vi har spilt TIX i tre timer på vei opp. Det var full guffe og folk flira. Det har vært en kanondag!

Vennene feirer musikkonkurransen hvert år, men syns det er spesielt stas med TIX. De avslutter med med å skryte av nydelig vær i Nord-Norge, lyse netter og mulig avrunding av Eurovision-kvelden med et nattbad.

NEDERLANDSK TEMA: Her feires det med fusketulipaner og nederlandsk øl på høy stett, sier MGP-historiker Kato Hansen. Foto: Privat

– Følelsesladet bidrag

Kato Hansen er Eurovision-historiker og forfatter, han er noe mer nøktern i omtalen av den norske opptredenen, men entusiastisk over konkurransen.

– Han gjorde jo jobben sin som forventet og dette er jo et følelsesladet bidrag som forteller en viktig historie. Mitt inntrykk er vel kanskje at det er mange andre artister som har en scenisk sett mye sterkere formidlingsevne enn TIX og da snakker jeg primært om det visuelle.

– Helhetsinntrykket blir kanskje litt svakt i forhold til budskapet. Det er nok det som gjør at jeg kanskje ikke tror Norge vil klare å kjempe helt til toppen i kveld, er hans kommentar når VG ber om det umiddelbare inntrykket etter TIX’ opptreden.

les også TIX på instagram: Tar av meg brillene

Ikke storming i år

– Er det noe du har bitt deg merke i i kveld?

– Jeg har bitt meg merke i for det første at det ikke har vært noen scenestormer ennå. De siste årene har det vært en eller annen ureglementert storming av scenen eller noen som har vist rumpa til publikum eller noe sånt. Det har vi vært spart for så langt.

Han betegner årets finale som en finale «på jevnt godt nivå», og peker på Sveits og Frankrike som bidrag som har utmerket seg.

– Så jeg tror at det enten blir en ballade på fransk eller det ukrainske som er folklore, eller rock fra Italia.

Det er flere låter som har en del likhetstrekk, som kanskje slår hverandre litt ut i kveld, tror Eurovision-historikeren.

– Stemmene skal spres på veldig mange damer som har litt av det samme budskapet og litt av det samme sceniske uttrykket. Jeg syns det har vært veldig mye glitterkjoler i sølv.

les også VG anmelder Eurovision direkte!

– Nærmest startskudd for mer normalt liv

Det er to år siden sist musikkkonkurransen ble arrangert sist. Årets utgave er naturligvis preget av pandemien.

– Heldigvis falt man ikke for fristelsen for å gjøre det enkelte tok til orde for, å lage en festival der man spilte over sangene fra de forskjellige landene, sier han.

Island måtte stå over deltakelse i finalen, men det ble spilt av et klipp fra en av prøvene tidligere i uken.

– Det er fantastisk å se at Melodi Gran Prix kan være nærmest et slags startskudd for et litt mer normalt liv. Det handler om at artister kan dra ut og spille og at publikum kan møtes og kose seg med musikk.

PÅ FINALEN: Karlijn Zoethout (21) og lillesøster Sasha (18) på vei til arenaen i Rotterdam for å se Eurovision-finalen. Foto: Bastian Lunde Hvitmyr

Før konkurransen i Rotterdam møtte VG norske TIX-fans som skulle til arenaen for å se nordmannen opptre .

Blant de 3500 publikummerne satt Karlijn Zoethout (21). Hun har kjøpt et norskt flagg for å støtte TIX i finalen.

– Hele utstrålingen hans og bakgrunnshistorien gjør at jeg vil større han. Jeg liker sangen og sceneshowet med vingene, sa hun til VG før showt startet.

Karlijn har tatt turen til Rotterdam med søsteren Sasha (18) for å heie på nordmannen.