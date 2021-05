TILTALT: Yasin Abdullahi Mahamoud (23). Foto: Svensk politi

Kjent svensk rapper i retten i oppsiktsvekkende bortføringssak

En prisbelønnet svensk rapartist må forklare seg i retten etter å ha blitt tiltalt for innblanding i bortføringen av en annen kjent rapper.

Av NTB-TT

Publisert: Nå nettopp

14 personer er mistenkt for å ha spilt en rolle i planleggingen eller i selve kidnappingen. Blant dem er rapperne Yasin Mahamoud og Haval Khalil. Begge skal forklare seg i retten torsdag.

Yasin er en av Sveriges mest kjente rapartister. Fjoråret var en eneste lang suksesshistorie inntil han på slutten av året ble pågrepet mistenkt for innblanding i bortføringssaken.

Offeret er en annen kjent rapartist, og bortføringen skjedde i april 2020. Formålet var ifølge aktor å presse penger fra ham.

Saken er knyttet til det såkalte Vårby-nettverket sør i Stockholm og har fått stor oppmerksomhet i Sverige.

– Hensynsløse lovbrudd

Rettssaken, som er en av de største i sitt slag, ble innledet i begynnelsen av april i Stockholm. 30 antatte gjengmedlemmer er tiltalt for blant annet drapsforsøk, kidnapping, vold og ran.

– Mange av lovbruddene er hensynsløse. Det er vold mot flere mål, et stort antall våpen, kraftige sprengninger og omfattende narkotikahandel, uttalte aktor Anna Stråth tidlig i saken.

Blant de 14 personene som ble utpekt for involvering i hendelsene, er en 32 år gammel mann som er utpekt som leder for Vårby-nettverket. Det samme gjelder broren hans og en mann som kalles fotballspilleren. Sistnevnte skal være en av lederne i den kriminelle gruppen. Alle disse tre er siktet for bortføring og ran, de to sistnevnte også for grove brudd på våpenloven.

Erkjenner bortføringen

Den såkalte fotballspilleren har allerede påtatt seg skylden for det meste av det som skjedde.

– Det var planen min, og bare planen min, og planen var å ydmyke, forklarte fotballspilleren og la til at de også ønsket å ta gull og klokker.

– Det var ingen kidnapping, hevder fotballspilleren og sier at den «Yasin» han hadde kontakt med før forbrytelsen, ikke er medtiltalte, Yasin Mahamoud.

Men i det første forsøket på å bortføre rapartisten er altså Yasin mistenkt for å ha forsøkt å lokke ham under påskudd av musikalsk samarbeid. Planene ble imidlertid avlyst da det ble oppdaget mye politi i området. Yasin selv benekter å ha hatt noen rolle i saken.

Var utenfor

Planene ble gjennomført noen uker senere. Rapperkollega Haval Khalil er beskyldt for å ha overtatt oppgaven med å lokke til seg artisten.

Rapartisten ble kjørt til en leilighet der han ble ranet. Det ble også tatt nedverdigende bilder av ham.

Haval er tiltalt for kidnapping og ran, eller medvirkning til ran. Han har tidligere innrømmet at han møtte rapartisten den aktuelle dagen og at han var utenfor leiligheten der han ble holdt fanget. Men han hevder at han ikke visste hva som skjedde inne i leiligheten.