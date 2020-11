HISTORISK: Charli D’Amelio (16) er den første til å få 100 millioner følgere på TikTok. Her sammen med søsteren Dixie (19). Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

TikTok-stjernen ble historisk

Charli D’Amelio (16) er den første til å nå 100 millioner følgere på den sosiale plattformen Tiktok.

For knapt to dager siden mistet TikTok-stjernen Charli D’Amelio (16) rundt én millioner følgere på TikTok, etter misnøye fra fansen som følge av oppførselen til hun og søsteren Dixie (19) i deres siste Youtube-video.

Det kan i midlertidig se ut til at fansen har tilgitt henne raskt:

Søndag har hun tatt igjen de tapte følgerne, samtidig som hun også har fått en god del flere. Det gjør henne historisk.

Hun er nemlig den første til å runde 100 millioner følgere på TikTok.

VERDENSKJENTE: Charli D’Amelio (16) og søsteren Dixie D’Amelio (19) har blitt verdenskjente på TikTok. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

Det var i mai 2019 D’Amelio startet med å legge ut videoer på TikTok, og det siste året har følgerbasen hennes skutt i været.

Fredag var det nøyaktig ett år siden hun rundet én million følgere.

Med sine nå 102 millioner følgere er også gapet ned til andre store TikTok-ere stort. Ifølge Insider er det bare Addison Rae (20) og Zach King (30) som har over 50 millioner følgere.

Hennes berømmelse har også smittet over på resten av familien, og søsteren hennes Dixie har i skrivende stund over 44 millioner følgere på TikTok.

Sammen har de lukrative avtaler med blant annet klesmerket Hollister og sminkemerket Morphe. I juli skrev Celebrity Net Worth at Charli kan ta over 100.000 dollar per sponsede video – nesten én million norske kroner.

Fredag slapp familien den første episode av «Dinner with D’Amelios» på Youtube, hvor de i hver episode inviterer en hemmelig kjendis til å spise middag med dem.

Publisert: 22.11.20 kl. 18:13

