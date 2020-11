BABYLYKKE: Mariann Thomassen er gravid med sitt andre barn. Foto: Mattis Sandblad

Surferosa-Mariann gravid: − Vi er kjempeheldige

Mariann Thomassen og Jan Kristian Kielland Asmyhr venter spent på barn nummer to.

Nå nettopp

Selv om de hadde planlagt barn nummer to, kom graviditeten overraskende på Mariann Thomassen (41).

– Det var planlagt, men det skjedde så fort. Vi er kjempeheldige at det gikk så raskt, jeg er jo ikke ung lenger, sier hun til VG.

Thomassen forteller at de flyttet inn i ny bolig med parets datter Maja Rose (2) i begynnelsen av september, og hadde planlagt å få pusset opp litt før de fikk barn igjen.

– Men nå kommer det en liten knert til, så da får vi bruke tiden på det i stedet.

I likhet med store deler av kulturbransjen i Norge er Thomassen nå permittert.

– Vi går jo og venter på at ting skal roe seg og man kan sette i gang med ting, så sånn sett er det perfekt å være gravid nå. Så har man noe å bruke tiden sin på, spøker hun.

Thomassen slo gjennom som fargerik frontfigur i bandet Surferosa, som hadde sin storhetstid på midten av 2000-tallet. De ga ut tre album, det foreløpig siste kom i 2008, «The Beat on the Street».

Popartisten har også vært å se på TV-skjermen, blant annet som programleder for «Idol» i 2007.

I år har hun vært blant musikerne som har gått ut og uttrykt fortvilelse over hvor hardt kulturbransjen er rammet av coronakrisen og pålagte restriksjoner.

les også Surferosa-Mariann forlovet: – Har funnet verdens beste

Sangeren forteller at graviditeten så langt har vært litt tøff, men at hun nå er over det verste.

– Jeg har vært ganske dårlig, men nå har jeg litt mer energi. Vi er veldig begeistret for at det har gått bra og vi er over den verste tiden. Det er ingenting man tar for gitt, så vi får håpe alt går som det skal.

Det at parets datter Maja Rose skal bli storesøster har ikke gått helt opp for henne enda, sier Thommassen.

– Jeg sier det til henne hver dag, men det er fortsatt hun som er babyen i huset. Det blir to babyer, men det blir kjempegøy for henne. Jeg er selv storesøster så jeg kan bare si til henne at det er stas å være størst, ler hun.

Publisert: 28.11.20 kl. 19:01