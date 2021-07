WIMBLEDON: Phoebe Dynevor og Pete Davidson på tribunen lørdag. Foto: Steven Paston / PA Wire

Phoebe Dynevor og Pete Davidson viser seg sammen

Etter fire måneder med spekulasjoner har det dukket opp romantiske bilder av «Bridgerton»-stjernen Phoebe Dynevor (26) og Pete Davidson (27).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

VG omtalte i april den intense rykteflommen rundt det som ble hevdet å være søt musikk mellom den britiske skuespilleren og den amerikanske «Saturday Night Live»-komikeren.

Fox News skriver mandag at de mener kjendisene nå «står offentlig frem som par». Selv om ingen av dem har uttalt seg om forholdet, så tolkes det som en bekreftelse at de lørdag viste seg offentlig på en fullsatt Wimbledon-tribune i London.

Dette er de første bildene av Dynevor og Davidson sammen.

De to gjorde ingenting for å skjule sin hengivenhet for hverandre. Fox News har bilde av at hun kysser ham på kinnet. Andre bilder viser at de holder rundt hverandre, og at hun hviler hodet på hans skulder.

BLIKKFANG: Det ble tatt mange bilder av Phoebe Dynevor og Pete Davidson på tribunen. Foto: Steven Paston / PA Wire

Davidson har vært forlovet med popstjernen Ariana Grande (28) og senere blitt koblet til kjente kvinner som skuespillerne Kate Beckinsale (47) og Margaret Qualley (26), samt modell Kaia Gerber (19).

Dynevors kjærlighetsliv til nå, er mindre kjent for offentligheten. Hun ble superstjerne gjennom hovedrollen i første sesong av Netflix-serien «Bridgerton» for litt over et halvt år siden.

26-åringen dukker også opp i sesong to, men ikke i hovedrollen denne gangen. I stedet er det Jonathan Bailey (33), som spiller hennes bror Anthony, som får hovedrollen, sammen med nykommer Simone Ashley (25).

Dynevor kan velge og vrake i jobber etter braksuksessen i kostymedramaet. Hun sikret seg for noen måneder siden både enda en hovedrolle og sitt aller første modelloppdrag.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: