SINT: NRKs sportsanker Line Andersen har på vegne av sin mor havnet i en bitter krangel med Sigdal kommune. Foto: Hampus Lundgren

NRK-programleder Line Andersen raser mot Sigdal kommune

NRK-sportens Line Andersen er i harnisk over kommunens oppførsel i en lokal konflikt.

Publisert: 25.02.19 13:20







Det er Bygdeposten som først skrev om konflikten.

Avisen refererer til e-poster mellom NRK -profilen og Sigdal kommune der Line Andersen skal ha beskyldt kommunen for å ha løyet angående en tomtetvist mellom hennes mor og kommunen.

Stridens kjerne er en strandsti som går gjennom Andersens tomt langs Kråkefjorden i Prestfoss. Konflikten har vart i flere år, og Bygdeposten skriver at den har vært nær løsning flere ganger, men at forholdet mellom grunneier og kommunen nå er iskald.

les også Line Andersen: Livredd for å bli syk før TV-aksjonen

Kommunen anla nemlig stien utenom den traseen som var avtalt. Kommunen vedgikk feilen i 2017 og beklaget, samtidig som de har tilbudt en kompensasjon på 270.000 kroner. Denne er ikke godtatt og siden har det versert uenighet om hvordan denne uretten skal gjøres opp.

Andersen mener at kommunen bevisst trenerer saken for å få den i sin favør. Til VG legger hun heller ikke skjul på sin frustrasjon over vendingen saken har tatt.

– Det skal ikke være nødvendig å bruke tid, rettssystem og penger når kommunen i utgangspunktet har innrømmet all skyld. Men Sigdal kommune vil bestemme hvilken løsning vi skal akseptere, og det går ikke, sier NRK-profilen, som ikke legger skjul på at prosessen har kostet.

– Når en kommune bestemmer seg har man nærmest ingen mulighet, annet enn å bruke titusener på det minste og hundretusener på det meste. Når de attpåtil slutter å svare på e-poster man sender, har man ingen sjanse.

Line Andersen, som håndterer saken på vegne av sin mor, varsler til Bygdeposten at hun vil ta saken til Forliksrådet eller prøve den i rettsapparatet. Av den grunn ønsker ikke rådmann i Sigdal kommune å kommentere saken.

les også Sjakk-Bae skal kommentere skøyter på NRK

VG har snakket med rådmann Jostein Harm i Sigdal kommune. Han viser til at Line Andersen i sin e-post-kommunikasjon med kommunen har varslet at hun tar saken til Forliksrådet, og at han derfor ikke føler det er riktig å kommentere ytterligere før dette møtet.

– Vi har tilbudt henne en kompensasjon på 270.000 kroner. Det har hun sagt nei til og varslet at hun vil møte oss i Forliksrådet. Vi forholder oss til det og velger å avvente med kommentarer til dette møtet, sier Harm til VG.