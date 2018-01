VIL HA LENGRE DISTRIKTSSENDINGER: Trude Drevland er klar for å lufte frustrasjonen mange kjenner på etter at distriktssendingene på lineær-TV er kuttet fra et kvarter til fem minutter. Foto: Hallgeir Vågenes

Drevland til angrep på NRK før sitt første møte i Kringkastingsrådet

Publisert: 10.01.18 22:56

Den tidligere bergensordføreren er klar til å ta opp kampen mot NRKs kutt i lokale TV-sendinger.

Trude Drevland er valgt inn i Kringkastingsrådet, som er et « offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum ».

Etter nyttår har NRK kuttet ned på TV-sendingene fra de lokale distriktskontorene fra et kvarter til fem minutter. Dette har fått flere til å reagere, og en av dem er Trude Drevland.

I et innlegg på Facebook onsdag kveld skriver hun: « Uakseptabelt er den latterlige reduksjonen av sendetid av lokale nyheter på NRK! Dette blir min sak i Kringkastingsrådet. Mulig jeg har forgjeves håp, men kamp skal det bli !

Hun ønsker ikke utdype oppdateringen overfor VG, men skriver i en SMS at hun tar med seg saken til første møte og at støtten er overveldende.

En av dem som raser er Gisle Halvorsen. Han har skrevet et facebook-innlegg mot omleggingen av Nordnytt, et innlegg som har fått nesten syv tusen delinger.

– Jeg trodde endringene bare skulle være midlertidig i julen, men så satte jeg meg ned her en dag 1845 og ingenting kom. Det er helt utrolig. Det er kun headlines og korte nyheter, helt uinteressant, sier Halvorsen til VG.

– Vi regnet på det, så med egenreklame og annet er det til sammen 3,43 minutter sending. Det er noe forbanna tull!

Det var iTromsø som omtalte Halvorsens protest først.

Han heier på Trude Drevland i Kringkastingsrådet.

– Det gleder meg stort, det hadde vært fantastisk om hun kan bidra til at de endrer dette tilbake.

Distriktsredaktør Grethe Gynnild Johnsen er klar over at publikum sjelden er glade i endringer, og ønsker Drevland velkommen til å ta opp motstanden mot endringene når hun møter i Kringkastingsrådet.

Hun mener likevel distriktstilbudet i NRK har blitt bedre etter omleggingen. Endringene skyldes at man har sett publikumsvanene har flyttet seg til senere på kvelden, og at nesten ingen under 40 ser nyhetene på lineær TV.

– Vi har nå tre daglige sendinger med nyheter på TV, 18.55, 20.55 og 22.55, den siste sendingen er helt ny. Vi sender seks timer radio hver dag, i tillegg til mobil og nett. For alle under 60 år er mobilen den viktigste oppdateringsenheten. Folk vil ha hendelsesnyheter når det skjer, og på de plattformene de bruker. Det har vi tatt konsekvensen av, sier Gynnild Johnsen til VG.

– I tillegg er det et mål at vi skal ha mer fra landet til landet, for eksempel mer distriktsstoff i Dagsrevyen, noe som er godkjent fra øverste hold i NRK.

Gynnild Johnsen trekker også frem nysatsingen «Norge nå» mellom 2025 og 2055, som til sammen skal sendes 143 ganger i året.

– Totalt sett har vi aldri hatt bedre tilgang på å nå ut, det er bare dandert annerledes, sier hun.

PS: Det er ennå ikke fastsatt når første møte i Kringkastingsrådet i 2018 blir, med Trude Drevland. Det skriver NRK.

