Stian Sandø ble med på «Farmen kjendis» for å finansiere anti-voldtektsapp

Publisert: 09.01.18 10:22

«Farmen»-Stian og gründerkameratene har laget en app de vil bruke til å stoppe overfallsvoldtekter.

– Dette er grunnen til at jeg ble med på «Farmen». Vi tok «Farmen»-pengene og investerte i kryptovaluta. Det gjør at vi kan jobbe fulltid med «Flare», sier Stian Sandø til VG.

Sandø og de tre barndomskameratene Svein Grimholt, Jørgen Svennevik Notland og Anders Hua, startet på appen for tre år siden.

Den gjør at andre med samme app i umiddelbar nærhet kan få et varsel på sin telefon dersom du ber om det. De andre får tilgang til din posisjon, telefonnummeret ditt og kan chatte med deg.

– Det er så sykt at det kreves så lite innsats. Tenk all den teknologien vi har hatt de siste årene. Internett kobler folk sammen, men ikke når man trenger det mest, mener «Newton»-programleder og «Farmen kjendis»-aktuelle Stian Sandø.

– Pengesluk

Idéen kom fra Grimholt for rundt fem år siden, da det skjedde to voldtekter i høyskoleparken under studentfestivalen UKA i Trondheim.

– Det skjedde med masse studenter der. Det er helt rart, alle ville jo hjulpet hvis de visste om det, mener Sandø.

Det finnes en lignende app som heter «BSafe», hvor personer du har lagt til selv kan få tilgang til posisjonen din.

Nå jobber kvartetten fulltid med prosjektet, men Sandø forteller at de ikke tjener penger på det.

– Det er et pengesluk. Det er ikke dyrt å lage, men vi tjener ikke på det.

At «Farmen kjendis»-deltakere bruker programmet for å markedsføre andre prosjekter, ser TV 2 på som uproblematisk, skriver presseansvarlig for programmet, Alex Iversen, til VG i en epost.

– Dette er Farmen kjendis. De fleste av deltagerne lever av oppmerksomhet og har mange ulike prosjekter de jobber med før og etter deltagelsen hos oss. At den oppmerksomheten de får gjennom Farmen kjendis kan slå ut positivt for dem, er opplagt.

Fakta Voldtektsstatistikk fra Kripos – Det ble anmeldt 1367 voldtekter i 2015, en oppgang på 12 prosent fra året før. – 24 prosent av anmeldelsene i 2015 kommer over ett år etter at voldtekten fant sted. – Omtrent én av tre anmeldte er under 15 år, viser statistikk fra 2016. De aller fleste er gutter.

39 prosent festvoldtekter

Leder av voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, forteller at det er på fest de aller fleste voldtekter finner sted. I 2015 var 39 prosent av de anmeldte voldtektene på fest.

– Både fornærmede og gjerningsperson er ofte unge, og overgrepene skjer etter at det er etablert en viss kontakt. Et typisk trekk er at begge har konsumert betydelige mengder alkohol, skriver hun i en epost til VG.

Hun forteller at Kripos generelt ser positivt på at private firmaer tar initiativ som kan hjelpe til med å forebygge alvorlig kriminalitet, men ønsker ikke å uttale seg om den nye appen før de vet hvordan den fungerer i praksis.

Tror folk føler seg tryggere

Blogger June Holm, som har vært åpen om å ha vært utsatt for voldtekt, og var med på å starte stiftelsen «Vi Tror Deg» , forteller at hun er positiv til «Flare» og at hun synes det er viktig at noen tilbyr er lettvint app som gir ekstra trygghet.

– Da det skjedde med meg, gikk jeg med voldsalarm og pepperspray i hånden i fem år.

– Jeg tror absolutt at sånne tiltak kan gjøre at folk føler seg tryggere og at det forebygger. Det kan faktisk hindre situasjoner der overgrep kan oppstå, sier Holm.

Hun håper at det også at det etterhvert kan komme en app for politiets voldsalarm.

– Den er så stor. Man må ha en veske for å ha den i, eller jakke med store lommer. Politiet skulle hatt en bedre løsning, mener hun.

