BLITT FORELDRE: John Brungot og kona Marte Hovig Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

John Brungot (42) og kona avslører babynyhet – har blitt foreldre

Komikeren avslørte på Instagram at han og kona Marte Hovig har fått sitt tredje barn.

Publisert: 05.03.19 13:57







Tirsdag publiserte 42-åringen et bilde på Instagram med det nyfødte barnet i armene. Under skriver han på humoristisk måte hvordan han og kona Marte Hovig hadde «glemt» å fortelle om graviditeten, og kommer samtidig med et sleivspark mot dem som har fått sponset babyprodukter og lager podkast om det å få barn.

– Sorry Instagram! Jeg glemte å si ifra at vi var gravid, innleder han innlegget.

Komikeren avslører ikke om de har fått en gutt eller jente.

Dette blir parets tredje barn sammen, de har fra før sønnene Bo (9) og Walter (6). Brungot har tidligere vært åpen om at sønnen Bo, som nå er helt frisk, som 2,5-åring fikk diagnosen lymfatisk leukemi, en form for blodkreft.

Brungot og Hovig giftet seg i 2011. De møttes via felles kjente.

Det har foreløpig ikke lykkes VG i å få en kommentar fra Brungot.