FORELDRE IGJEN: Fredrik Skavlan og Maria Bonnevie fikk sitt tredje barn. Her fra 2014. Foto: Frode Hansen/VG

Fredrik Skavlan og Maria Bonnevie har fått barn

Publisert: 10.07.18 23:06 Oppdatert: 10.07.18 23:17

Tirsdag kveld delte Fredrik Skavlan selv på Instagram at han og Maria Bonnevie har blitt foreldre igjen.

Fredrik Skavlan (51) og skuespiller Maria Bonnevie (44) har fått sitt tredje barn sammen.

Det bekrefter talkshowkongen selv på sin Instagram.

– Flagget opp for norsk helsevesen i sitt ess, og for jordmødrene. Som for sjette gang fikk meg til å føle at jeg ikke er i veien overhode, skriver han under bildet.

Fra før har paret to barn sammen, på tre og seks år. Skavlan har også tre voksne barn fra tidligere forhold, og har dermed blitt seksbarnsfar.

Ble overrasket over graviditeten

Nyheten om at paret ventet barn kom for litt over en måned siden . Samme dag ble det klart at Skavlan forlot NRK til fordel for TV 2.

– Jeg ble både glad og fortvilet da jeg ble klar over graviditeten, for timingen var alt annet enn perfekt, sa Bonnevie til Dagens Næringsliv da.

Skavlan uttalte i juni til VG at det er «litt overraskende og veldig hyggelig» å skulle bli far igjen.

– Først tenkte jeg «oi, oi, oi», men jeg gikk veldig fort over til det svenskene kaller å «gilla läget», sa han.

Skavlan og Bonnevie fant tonen etter at hun var gjest hos ham i «Først & Sist» for tolv år siden .