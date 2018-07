VOND LUKT: - Kattens hale tok fyr og for en vond lukt, skriver Carola på sosiale medier om hendelsen. Foto: Bjåland, Nils

Carolas katt tok fyr

Publisert: 17.07.18 17:24

Helgekosen tok en dramatisk vending for Carola da katten hennes tok fyr søndag.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som skriver dette tirsdag.

Artisten hadde som vanlig tent levende lys for kosen skyld, men da svingte katten Busis kraftig på halen og før noen rakk å reagere sto halen i full fyr.

– Halen til Busis tok fyr rette etter at jeg hadde tatt dette bildet - og for en lukt, skriver Carola i en av sine Instagramstories



Men noen timer senere kunne Carolas pressekontakt Linn Westlund berolige omverdenen om at alt var bra, både med Busis som har vært en del av familien i over ti år og matmor.

Bloggeren Transfram som skriver om kjendiser i Aftonbladet , kunne ikke la anledningen gå fra seg i et blogginnlegg publisert tirsdag formiddag.

– Jeg håper virkelig at Carola har lært av denne hendelsen. Som for eksempel at man ikke skal ha katter på et bord med tente lys, skriver Transfram.

– Halen tok fyr og det begynte å lukte, men det skjedde ikke noe mer. Katten var leken og like kjælen som alltid i går, skriver Westlund i en SMS til Aftonbladet.