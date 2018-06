PATRIARK: Joe Jackson fungerte tidlig som manager for sine barn som allerede i ung alder var profesjonelle musikere. Foto: Regis Duvignau / X00095

TMZ: Joe Jackson er død

Publisert: 27.06.18 18:02 Oppdatert: 27.06.18 19:11

Joseph «Joe» Walter Jackson er død, 89 år gammel.

Det melder kjendisnettstedet TMZ , som henviser til kilder i familien.

Det var fredag i forrige uke at nettstedet meldte at Joe Jackson var innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft.

89-åringen ble innlagt på sykehus også i 2016, og på sin 87-årsdag i 2015 ble han rammet av slag.

Sammen med kona Katherine fikk Joe Jackson totalt ti barn. Ni av dem vokste opp til å bli profesjonelle musikere, deriblant Michael, Janet og LaToya Jackson.

Brandon Jackson født i 1957 ble bare én dag gammel. Michael Jackson døde i 2009. Han er også far til Joh’Vonnie Jackson, født 1974. Moren er Cheryl Terrell, som han hadde et forhold til i 25 år.

Da Janet Jackson (52) i helgen ble den første personen i historien til å få prisen «Impact Award» på Radio Disney Music-gallaen nevnte hun sin far i takketalen .

– Mammaen min tok hånd om meg med den mest ekstravagante kjærlighet man kan tenke seg. Min pappa, min fantastiske pappa, drev meg til å bli mitt beste jeg. Og mine søsken satte en utrolig høy standard for kunstnerisk storhet, sa hun fra scenen.

Barnebarnet Taj Jackson har sendt ut en Twitter-melding hvor han går ut mot dem som kritiserer bestefaren uten å kjenne ham.

– Joe var elsket av HELE familien og vi er knust. La oss få sørge uten slik vemmelighet.

Joe Jackson har nemlig også fått kritikk opp gjennom årene, blant annet fra sønnen Michael, for hvordan han oppførte seg som manager og som far.

Han har sagt til sitt forsvar at metodene han brukte gjorde at barna fikk suksess, og at de holdt seg borte fra kriminalitet.

Da Michael Jackson døde var det bestemor Katherine Jackson som overtok foreldreretten til hans tre barn Prince Michael, Paris og Prince Michael II.

- Jeg har hatt et nært familieforhold til disse tre barnebarna siden de ble født. Jeg besøker familieboligen fra tid til annen og vil fortsette å gjøre dette, men jeg vil ikke være involvert i oppdragelsen av barna, uttalte han da dette ble kjent i 2009.

Joe Jackson fikk sitt store gjennombrudd som manager tidlig på 60-tallet med de tre eldste Jackson-brødrene Jackie, Tito og Jermaine. Siden kom de yngre brødrene Marlon og Michael med, og The Jackson Five var lansert. De fikk sin første kontrakt i 1967, og Joe Jackson tok med seg gruppen til California.

De spilte inn musikk for legendariske Motown Records, og den første singelen «I Want You Back» gikk helt til topps på hitlistene i 1969.

De fire første singlene til bandet solgte utrolige ti millioner på ti måneder. Jackson startet sitt eget plateselskap Ivory Tower International Records, som han signet artister til.