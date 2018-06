NYBAKT MAMMA: Eva Longoria takker sykehuspersonalet etter fødselen. Foto: MARK RALSTON / AFP

Eva Longoria takker sykepleierne etter fødselen

– Tusen takk til alle sykepleierne som passet så godt på babyen min og meg, skriver Eva Longoria (43) i Instagramposten der hun viser frem de små føttene til sin nyfødte sønn.

– Starter mandagen full av takknemlig for denne lille velsignelsen, skriver Eva Longoria på sin egen Instagram profil.

I innlegget takker hun og ektemannen Jose Baston personalet ved sykehuset Cedars Sinai for at de tok så godt vare på henne og sønnen Santiago.

– Dere er alle engler, som deler all deres kunnskap og erfaring med oss nybakte mødre slik at vi føler oss trygge når vi reiser hjem og skal ta vare på det skjøre livet til et nyfødt barn, skriver Longoria i innlegget.

Forrige uke la Longoria ut et bilde som opprinnelig ble brukt på forsiden til bladet «Hola USA», Bildet viser henne med den nyfødte sønnen på brystet.

I innlegget adresserer hun flyktningkrisen i USA, der små barn har blitt skilt fra foreldrene ved ankomsten til USA.

– Når jeg nå har min sønn ved siden av meg, kan jeg ikke forestille meg at han skal bli tatt fra mine armer. Familier hører sammen, og vi må gjøre alt for å føre dem sammen igjen, står det å lese i Instagram-innlegget.

Eva Longoria, best kjent for rollen som «Gabrielle» i TV-serien «Frustrerte fruer», giftet seg med forretningsmannen Jose Baston for halvannet år siden. Vielsen fant sted i idylliske Valle de Bravo, vest for Mexico City.