OPPTATT AV JØDER: Kaveh Kholardi meldte på Twitter at «fuckings jøder er så korrupte» fem dager før episoden på festivalen. Foto: KARIN BEATE NØSTERUD

Rapperen Kaveh fra scenen: – Fuck jøder

Publisert: 16.06.18 17:31 Oppdatert: 16.06.18 18:44

RAMPELYS 2018-06-16T15:31:53Z

Flere fikk maten i vrangstrupen da rapperen Kaveh Kholardi (23) ropte «fuck jøder» fra scenen under en gatematfestival i Oslo.

«Er det noen muslimer her? Eid mubarak til dere.

Er det noen kristne her?

Er det noen jøder her? (Pause)

Føkk jøder (pause)

Neida, bare kødda.»

Dette sa Kaveh fra scenen under en konsert på arrangementet Gatematfest 2018, gjengitt av kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i bydel St. Hanshaugen.

Til VG sier Thune at de umiddelbart fulgte opp uttalelsen med artisten, og har beklaget direkte til de som tok kontakt og sa de hadde reagert.

Det var bydelen som arrangerte matfestivalen på fredag.

– Det er i det hele tatt kjempeleit. Det er ikke sånn vi skal ha det i bydelen. Dette er et arrangement hvor poenget nettopp er mangfold og inkludering. Målet var å være sammen i fellesskap, og antisemittisme er nøyaktig det motsatte av det vi ønsker, sier Anne Christine Kroepelien, leder for bydelsutvalget til VG.

Hun var ikke selv til stede på konserten, men var på arrangementet tidligere på kvelden.

– Jeg er ikke jødehater

VG har forsøkt å få kontakt med Kaveh uten hell. På Facebook lørdag ettermiddag skriver han:

«Utsagnet jeg kom med var i en kontekst knyttet til en av mine mest kontroversielle låter "Shamener"

Før låten brukte jeg anledningen til først å gratulerer mine trosfeller for en vel overstått ramadan det var jo tross alt vår hellig dag eid.

Etter å ha fått respons fra både muslimer og kristne på mitt spørsmål om noen av dem var til stede, var det ingen respons på samme spørsmål om jøder. I dette vakuumet fulgte jeg så opp med en uttalelse som nå er blitt tatt ut av kontekst. Dette var ment som ironi og jeg fulgte deretter opp med «Neida, her er vi alle gudsbarn uansett. Shamener»

Tatt ut av kontekst fremstår dette som feil. Jeg er ikke rasist og jeg er ikke jødehater.

Det siste jeg vil er dyrke motsetninger og dersom det var noen av de yngre barna som virkelig ble støtt eller følte noe form for ubehag, så vil jeg veldig gjerne møte dem personlig på tomannshånd og beklage.

Målet mitt var å markere at vi var folk fra ulike kulturer og religioner som hadde det bra sammen, på samme sted til samme tid.»

– Lo, for jeg ble så satt ut

Leif Eric Fredheim sto ved en av en matvognene et lite stykke fra scenen, da Kaveh ropte «Føkk jøder». Han ble i likhet med flere sjokkert over det han hørte.

– Jeg lo, for jeg ble så satt ut. Det var helt absurd i den settingen. Det var en matfestival full av barnefamilier og det var tidlig på kvelden. «Hva er det her, liksom?» tenkte jeg, forteller Fredheim til VG.

Han sier flere reagerte som ham.

– Det ødela stemningen. Det var flere som gispet, og noen lo usikkert. Vi trodde ikke det vi hørte. Det virket som han trakk seg litt på det, da han så hvordan folk reagerte, og mumlet noe om at han bare kødda, men det virket ikke som det var så oppriktig, fortsetter Fredheim.

«Fuckings jøder er så korrupte»

Bare noen dager før matfestivalen la Kaveh ut følgende melding på Twitter:

Meldingen var et svar på et spørsmål han selv stilte på Twitter:

«Hvordan Ble Drake front page på GQ som best dressed man in the World?»

– Jeg kjente selv ikke til Kaveh, og var ikke klar over at han hadde skrevet lignende på Twitter. Det er mulig vi må gjøre en bedre sjekk neste gang, sier leder av bydelsutvalget Kroepelien.

Hun forteller at Gatematfest var i regi av bydelen, men skapt av ungdommer, gjennom prosjektet Ung Ambassadør. Her får de ansvar og mulighet til å tjene egne penger, for eksempel ved å arrangere festivaler som denne.

– Det er utrolig synd hvis det blir denne uttalelsen fra en av flere artister som blir hengende ved arrangementet. Læringen må være å ikke invitere Kaveh igjen, eller andre som har tilsvarende meninger, sier Kroepelien.

– Rystende

Kaveh ga i flere år ut musikk i samarbeid med Norges største plateselskap, Universal Music. Selskapets daglige leder, Bjørn Rogstad, tar skarp avstand fra artistens utsagn mot jøder.

– Uttalelsen hans fra scenen – om det stemmer – og det han skrev på Twitter er rystende og fullstendig uakseptabelt, sier Rogstad.

Han understreker at Universal ikke lenger jobber med Kaveh, etter at kontrakten utløp for ca. et år siden.

En håndfull år tilbake var artisten et hett navn i norsk hip hop. EP’en «Hjertet kommer først» fra 2013 ga Kaveh en Spellemann-nominasjon i kategorien årets nykommer.

I 2014 fikk han gode kritikker for debutalbumet «Sannheten sårer», og den kokainrefererende singelen «Snufs» nådde femteplass på VG-lista .

Allerede i 2012 ble Kaveh et omdiskutert navn som følge av sangen «Det er greit» med tekstlinjen «de er fags, fags, fags». Da ble artistens holdninger til homofile et tema.