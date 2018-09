DOBBELTGJENGER: Selv kona Gry Molvær Hivju lar seg forvirre om hvem som er den ekte Kristofer Hivju. Til opplysning er det mannen til venstre, dobbeltgjengeren heter Al Mennie. Foto: Privat

Kristofer Hivju har funnet dobbeltgjenger: – Mye forvirring

2018-09-16

Ikke bare spiller «Game of Thrones»-stjernen sin egen tvilling i den kommende dramaserien «Twin», men han har også funnet sin ekte dobbeltgjenger.

Publisert: 16.09.18 11:23

– Han ble stoppet på gaten og folk trodde ikke at han ikke var meg. Han er så lik meg!

Kristofer Hivju oppholder seg i Lofoten hvor TV-dramaet «Twin» for tiden spilles inn. Her spiller han to roller – tvillingbrødrene Erik og Adam. I tillegg til at han sjonglerer to roller har han også en stunt-dobbel, irske Al Mennie.

– Det fantastiske var at Gry (Molvær Hivju journ.anm.) fant ham helt tilfeldig.

– Han har vært jaget av dette spøkelset som heter Kristofer Hivju, og da Gry huket ham inn i serien kan han endelig bruke utseendet til å være meg, sier han og ler.

Molvær Hivju forklarer til VG at hun fant Mennie da hun var på reise utenlands. Sjåføren hennes tipset om han, og sjekket ham ut.

– Det var veldig likt ja! Jeg er stadig litt forvirret når han går forbi vinduet her i Lofoten nå. Jeg må se to ganger hver gang for å se hvem det faktisk er, sier hun.

Har skapt forvirring

Hovedrolleinnehaveren selv forteller at likheten mellom de to har skapt mye forvirring og latter under innspillingen.

– Men Gry har ennå ikke tatt feil, humrer han.

Han forteller at det er nødvendig å ha en dobbel i scener hvor tvillingbrødrene spiller i samme scene.

– Det er også en del heftige stunts i denne serien som det ikke ville vært ansvarlig at jeg gjorde, sier han.

Kona la ut bildet av Hivju sammen med stuntmannen på Instagram hvor det har kommet en rekke kommentarer om at folk ikke klarer å se forskjellen:

Munnkurv

Hivju har skaffet seg en solid, internasjonal fanbase etter å ha spilt Tormund Giantsbane i «Game of Thrones». Sesong åtte, som er under innspilling, har han imidlertid fått total munnkurv på.

– Der har jeg dessverre ikke noe å bjuda på, sier han lurt.

Nå er han imidlertid strålende fornøyd med å få jobbe i Norge, og for å ha gode venner rundt seg. Sammen med regissør og serieskaper Kristoffer Metcalfe har han vært med på å utvikle ideen bak serien. Dokumentarfilmskaper Gry er med i produksjonsteamet som associate producer.

– Denne serien er et drømmeprosjekt for meg, forteller Hivju.

– Det er den første, store TV-serien jeg gjør i Norge, og jeg er ekstremt glad for å komme hjem og snakke norsk. Det er den største gaven å få jobbe med mine nærmeste, som i tillegg er så ekstremt dyktige og mennesker jeg beundrer og har lengtet etter å arbeide med, sier han.

Serien beskriver han som et spenningsdrevet drama, hvor den ene tvillingen tar over livet til broren etter at han dør.

– Sirkusfamile

39-åringen har sammen med kona to døtre. Til tross for at det ikke skranter på internasjonale tilbud, synes Hivju det er deilig å jobbe i Norge.

– Livet er langt, men for meg har det vært et poeng å komme hjem og jobbe hjemme. Min familie har vært en sirkusfamilie, og det tar på i lengden. Det er en tid for eventyr, og det er en tid for å være hjemme på eventyr. Det synes vi er spennende, sier han.

Han utelukker imidlertid ikke at han i fremtiden blir å se på den internasjonale skuespillerarenaen.

– Vi får se hva livet bringer. Akkurat nå er det bare denne serien som står i hodet på meg.