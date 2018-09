VINNER: Miss New York, Nia Imani Franklin, får kronen fra eks-miss Cara Mund. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Nykåret miss lykkelig over å slippe badedrakt

RAMPELYS 2018-09-11T01:09:23Z

Nia Imani Franklin (25) slapp å vise seg i badedrakt for å overbevise juryen om at hun er USAs vakreste kvinne.

Publisert: 11.09.18 03:09

New York-kvinnen er den aller første som utropes til Miss America uten å måtte konkurrere i badedrakt eller bikini på podiet sammen med missekonkurrentene. Miss America-arrangørene bestemte nemlig i juni i år å droppe akkurat den delen av kåringen .

– Jeg er så glad for at jeg ikke trengte å gjøre det, for jeg er så mye mer enn det. Alle disse kvinnene på podiet er så mye mer enn det, sier Franklin til USA Today .

– Denne forandringen vil være bra for organisasjonen. Mange unge kvinner har allerede tatt kontakt med meg for å høre hva de kan gjøre for å være med i konkurransen. Jeg tror de føler seg sterkere ved å vite at de ikke trenger å iføre seg badetøy for å vinne et stipend, sier 25-åringen, som er klassisk sanger.

Miss hadde sex på TV : Mistet kronen

Franklin danket ut 49 andre håpefulle under finalen i Atlantic City natt til mandag norsk tid. Fjorårsvinner Cara Mund (24) , som den siste tiden har sørget for rabalder i missesystemet fordi hun føler seg utstøtt, var smilende til stede for å sette kronen på hodet til arvtageren.

Hun vant i fjor : Brast i gråt

Seerfall

Ikke alle TV-seere likte den nye kåringen. Mange har gått ut på Twitter og stemplet rød løper-seansen som kjedelig sammenlignet med hva de er vant med å få servert. Seertallet har også rast. I fjor fulgte 5,6 millioner skuelystne med, mens i år var det bare 4,3 millioner som lot seg lokke, ifølge Forbes .

New York har vunnet missekåringen syv ganger - blant annet i 1983 da Vanessa Williams (55) stakk av med seieren. Williams, som siden har etablert seg som skuespiller , ble imidlertid fratatt kronen etterpå fordi det dukket opp nakenbilder av henne .

(Teksten fortsetter under bildet)

Badedraktvisningene har vært en omstridt del av missekåringer i nesten hundre år. Miss America følger i fotsporene til «lillesøster» Miss Teen USA, som i 2016 var den første kåringen i sitt slag til å sette punktum for badedrakter i missekonkurransen.

Omleggingen i Miss America skjedde i kjølvannet av den ferske e-postskandalen som resulterte i gedigen oppvask i misseapparatet i USA . Flere sentrale ledere av Miss America har sendt e-poster til hverandre, der de har snakket nedlatende og sexistisk om tidligere vinnere.

Uthengt i e-poster : Nå snakker hun