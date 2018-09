KLATRET OPP: Sigrid-singelen «Strangers» gikk opp fra 14. til 10. plass på den offisielle britiske hitlisten. Foto: Tore Kristiansen / VG

Sigrid skal spille på turné med Maroon 5

Sigrid Raabe (21) skal være med på Maroon 5 sin «Red Pill Blues Tour» i Europa neste år.

21-åringen, som går under artistnavnet Sigrid, skal være «spesiell gjest» under turneen i juni neste år. Det melder artisten selv i et innlegg på Instagram. Det var NRK som meldte nyheten først.

Den norske popartisten står blant annet bak den kjente låten «Don’t Kill My Vibe», som har fått massiv oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

« Gjett hva? Vi skal på turné neste år. Ser deg i juni! », skriver Raabe på Instagram.

Tidligere i år meldte BBC at Sigrids låt «Stranger» hadde klatret seg opp til 10.plass på den offisielle britiske hitlisten. Samme nettsted har kåret Sigrid til årets heteste popnavn, der tidligere artister som 50 cent, Adele og Sam Smith har tidligere blitt kåret til.

Sigrids konserter har tidligere fått terningkast fem av VG. I juli skrev VG om artisten som satset hardt på det amerikanske markedet - noe som ikke ble billig. Turneen hadde et totalbudsjett på 1.083.000 kroner.

Nå skal sunnmøringen spille for det kjente bandet Maroon 5.

– Det er en stor turné og store spillesteder. Sigrid får vist seg frem for et stort publikum på de jobbene hun skal gjøre med Maroon 5, sier Kim Paulsen i Petroleum Records til NRK.

Sigrid skal albumdebutere våren 2018, og har 22 planlagte konserter i september og oktober.