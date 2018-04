DRAMATISK: Syreofferet Katie Piper har vært gjennom uttalige operasjoner. Foto: REUTERS/WENN

Eksen ødela Katie Pipers ansikt – nå er hun stolt over speilbildet

Publisert: 01.04.18 10:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-01T08:44:33Z

På tiårsdagen for det brutale syreangrepet har modellen Katie Piper (35) et viktig budskap til omverdenen.

« Aldri la noen kontrollere deg eller forsøke å presse deg til taushet », skriver Piper på Instagram påskeaften – på dagen ti år etter at det utenkelige skjedde .

Piper opplevde marerittet da en forsmådd ekskjæreste vansiret henne med syre 31. mars i 2008. Siden den gangen har hun vært gjennom om lag 100 operasjoner for å rette opp i de alvorlige skadene .

Fikk ansiktet ødelagt : Nå smiler hun igjen

35-åringen har i gjentatte intervjuer fortalt om ubeskrivelige smerter. Men hun har nektet å la tragedien ødelegge livet. Mot alle odds har Piper tatt opp igjen modellkarrieren, og hun er blitt en populær TV-vertinne i Storbritannia. Ikke minst har hun funnet kjærligheten og blitt mamma . I 2010 var hun gjest i talkshowet «Trude» på TV 2.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

På det ferste Instagram-bildet poserer Piper foran speilet, iført BH:

« For ti år siden i dag var det svært vanskelig for meg å virkelig stole på og tro på mennesker som sa at «det som ikke dreper deg, gjør det sterkere». Nå ser jeg meg selv i speilet, og jeg ser at det vondeste jeg noensinne har måtte gjennomgå, i dag er min styrke. Arrene er kanskje permanente, men jeg er den jeg er i dag. Ta tilbake makten og lev det beste livet du kan », skriver hun til sine omlag 670.000 følgere på bildedelingstjenesten.

Men det er umulig å glemme.

Smertene og plagene er noe Piper må leve med for alltid. 35-åringen mistet det meste av nesen og halve øret som følge av syreangrepet. Huden i ansiktet fikk tredjegradsforbrenning. Øyelokkene etset bort , og Piper fikk store indre skader i bryst- og halsområdet. Lenge måtte hun mates gjennom en sonde direkte i magen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ekskjæresten Danny Lynch (42), som fikk en annen mann til å kaste syre på Piper , er dømt til livsvarig fengsel. Forut for angrepet utsatte han kjæresten for omfattende mishandling på et hotellrom.

Piper har siden viet mye av livet sitt til «The Katie Piper Foundation» for å hjelpe andre voldsofre. Hun har blant annet skrevet flere bøker.

Denne artikkelen handler om Instagram

Reality-TV