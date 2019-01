BLIR EKTEPAR: Trond Giske og Haddy Njie. Foto: Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS og NTB scanpix

Trond Giske og Haddy Njie skal gifte seg

Ap-politiker Trond Giske og programleder Haddy Njie skal gi hverandre sitt ja i Nidarosdomen til sommeren.

Nære venner og familie er nylig informert om bryllupet, har VG fått vite.

Vielsen skal skje i selveste Nidarosdomen i Trondheim , lørdag 1. juni.

Paret er ikke spesielt snakkesalige om den store familiære begivenheten, men de bekrefter at de skal gifte seg på forsommeren.

– Jeg kan bekrefte at vi skal gifte oss 1. juni og at vi gleder oss stort, sier Giske til VG.

Han vil ikke si noe om måten han fridde på eller om hvem som kommer til å stå på gjestelisten.

GLEDER SEG: Giskes foreldre Norunn og Bjørn Giske. Her fra Giskes politiske comeback hos Orkland Ap etter varslersakene. Foto: Hallgeir Vågenes

– Kjempeglade!

Norunn og Bjørn Giske, foreldrene til Trond Giske skriver dette i en SMS til VG:

– Vi ble kjempeglade da Haddy og Trond fortalte at de skulle gifte seg til sommeren! Vi er blitt godt kjent med Haddy etterhvert, og vi blitt veldig, veldig glad i henne! Og vi ser fram til bryllupet med stor glede!

Opp- og nedturer

Paret har vært gjennom stor lykke - og store prøvelser - de siste årene: For knappe tre år siden ble de foreldre til vesle Maria.

Prøvelsene har vært knyttet til politikken.

Giske har gjennom de to siste tiårene vært en av Arbeiderpartiets fremste ledere, men før jul i 2017 ble det fremmet en rekke varsler mot Giske. Partileder Jonas Gahr Støre og partiets sentralstyre konkluderte med at partiets regler om seksuell trakassering var brutt i flere tilfeller.

SAMMEN: Haddy Njie og Trond Giske sammen i forbindelse med bisettelsen til Thorvald Stoltenberg i 2018. Foto: Mattis Sandblad

Giske har bestridt dette.

Samboer Haddy Njie gikk ut og forsvarte Giske. Hun mente sakene ikke var av en slik karakter at det svekket tilliten til hennes samboer.

Hun gikk langt i å antyde at Giske var utsatt for en politisk prosess. Presset ble likevel så stort at Giske i januar 2017 trakk seg som Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson. Paret vil ikke uttale seg om saken i dag.

Giskes fall er et av de største i partiets historie. Siden han ble AUF-leder i 1992 og stortingsrepresentant i 1997, har han vært en ledende skikkelse på venstresiden i Ap.

Han har vært utdanningsminister (2000-2001), kulturminister (2005-2009) og næringsminister (2009-2013), før han ble nestleder i 2015. I dag er han menig stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen.

LEDET FLERE SENDINGER: N’jie har vært på skjermen i flere direktesendinger i NRK. Blant annet på 17. mai. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

NRK-profil

Njie er musiker, men mest kjent som profilert programleder i NRK , blant annen under direktesendte innsamlingsaksjoner, NRKs sendinger lille julaften og på nasjonaldagen.

I fjor høst ledet hun blant annet TV-aksjonen for niende gang. Hun er også kjent for å ha ledet den internasjonale Eurovision song contest-finalen i 2010 sammen med Erik Solbakken og Nadia Hasnaoui.