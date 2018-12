DELER PRISEN MED FAREN: I hodet mitt er dette en pris jeg på mange måter deler med «fatter'n». Han har alltid vært åpen om alt, han har aldri holdt noe skjult for oss, sier «Årets Navn», Else Kåss Furuseth, Foto: Frode Hansen

Else Kåss Furuseth: – Et smil og en klem gjør ikke alt, men hjelper mye

Else Kåss Furuseth (38) ble torsdag kåret til Årets Navn i VG for 2018. Mot et dystert bakteppe holder hun fast i at alt ikke må være trist og leit.

– Et smil og en klem gjør ikke alt, men hjelper mye, sier årets prisvinner som gleder seg til jul med storfamilien.

– Hun er ikke bare en begavet komiker og en dyktig programleder. Hun er også særdeles raus og varm og et ekte medmenneske som gjennom sitt arbeid de siste årene har betydd mye for psykisk helsevern, sa VG-redaktør Gard Steiro i sin tale da han overrakte prisen.

Vinneren, som lever av å underholde andre, mener vi må kunne ta opp vanskelige ting.

– Vi tåler å høre om og se hverandres smerte, vi tåler å være til bry. Dette året har lært meg at i møte med mennesker som sliter, hopper vi over small-talk og går heller rett på følelsene, sier Else Kåss Furuseth.

Hun benyttet anledningen til å takke og dele æren med alle som har vært modige og fortalt sine historier i TV-programmet hennes – og alle som har stemt på henne.

– Det viser at vi er mange som bryr oss om å skape et samfunn hvor vi tåler hverandres smerte. For dette handler jo ikke om meg, men om å tørre å være til bry og om å se hverandre. Ikke bare i julen, men 365 dager i året. Ring noen du er glad i, oppfordret 38-åringen.

Selv gleder hun seg til jul som hun skal feire hjemme hos faren på Jessheim i Akershus.

– Jeg skal være sammen med far, søster, bestemor, ja hele storfamilien. I hodet mitt er dette en pris jeg på mange måter deler med «fatter'n». Det har skjedd mye når det gjelder hvordan vi forholder oss til selvmord, siden min mor døde i 1992, Jeg tror hun var veldig opptatt av å holde sine problemer skjult for oss og omverdenen. Men han har alltid vært åpen om alt, han har aldri holdt noe skjult for oss. Det handler ikke om å alltid snakke om det, men å ikke ha så mange hemmeligheter. Det har vært til stor hjelp, sier årets prisvinner.

«Årets Navn» Hvert år siden 1974 har VG hedret kvinner og menn som har utmerket seg innen sport, kultur, eller humanitært arbeid. med «Årets navn». De som mottar prisen får en sjekk på 50.000 kroner som de må gi videre til et veldedig formål. Else Kåss Furuseth valgte å gi pengene til Hjelpetelefonen til organisasjonen Mental Helse. Blant tidligere vinnere er heltene fra Middelhavet, varsleren Robin Schaefer , legen Mads Gilbert , sjakkgeniet Magnus Carlsen , og daværende landslagstrener i fotball Egil Drillo Olsen . Den prestisjetunge prisen er folkets pris. VG nominerer ni kandidater, og ytterligere tre kandidater plukkes ut etter nominasjon fra leserne. Vinneren kåres ved at leserne stemmer på de til sammen 12 kandidatene på nett, i tillegg til at det gjennomføres en nasjonal meningsmåling.

Mange av de hun har møtt det siste året sliter med at de lever et dobbeltliv,

– Det blir mye hemmelighold. Mange bærer på mye og tror ofte at det å være trist smitter over på andre. Slik er det ikke nødvendigvis. Åpenhet handler ikke nødvendigvis om å dele offentlig, men i relasjoner. Det er vanskelig å være åpen med de man er glad i, men kanskje desto viktigere, fortsetter Kåss Furuseth.

Hun har ikke vært redd for å by på seg selv og sine egne vanskeligste opplevelser. Hun har snakket om morens selvmord, om brorens selvmord. Hun har brukt scenen som sin arena, TV-studio og har til med invitert andre pårørende hjem til seg. Samtidig som hun også har livnært seg som komiker

– Når noe er veldig mørkt og trist, tror jeg mange med meg også blir glade når noe er morsomt. At det midt i alt det mørke er noe som gjør deg glad. Jeg kan ikke se noen motsetning i det. Et smil og en klem gjør ikke alt, men hjelper mye, sier årets prisvinner.