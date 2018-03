BESTE HOVEDROLLE: Emma Stone vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i fjor. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Oscar-utdeling i natt: Slik er millionkampen om nominasjonene

Publisert: 04.03.18 20:39 Oppdatert: 04.03.18 21:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-04T19:39:00Z

Filmstudioene bruker millioner av dollar på å markedsføre filmer i forkant av Oscar-utdelingen.

Natt til mandag, norsk tid, finner årets største prisutdeldeling sted på Dolby Theater I Hollywood . Jimmy Kimmel leder som i fjor Oscar -utdelingen som skal hedre de beste filmene det foregående året bød på.

Men en Oscar-nominasjon og -seier betyr ikke nødvendigvis bare heder for filmstudioene. Det betyr også mye penger i kassa. Og før prisene skal deles ut, ligger det en stor jobb fra studioene for å få filmene sett av de riktige folkene – de 7258 Oscar-medlemmene som stemmer fram nominasjonene.

Fakta Oscar-utdelingen Prisutdelingen arrangeres for 90. gang, og for 17. gang i Dolby Theater. Den ledes av Jimmy Kimmel for andre år på rad. «The Shape of Water» har 13 nominasjoner i år, én unna rekorden på 14, som «La la land», «Titanic» og «All About Eve» innehar. Fem norske filmer lykkes med nominasjon for beste fremmedspråkelige film gjennom tidene. Morten Tyldum regisserte «The Imitation Game» som vant Oscar for beste adapterte manus i 2015. Det egentlig navnet på prisutdelingen er «Academy Award of Merit». Opprinnelsen til «Oscar»-navnet er ukjent, men en populær teori er at bibliotekaret til Akademiet, Margaret Herric, mente statuetten lignet på onkelen hennes Oscar.

Oscar-sesongen

Perioden fra slutten av høsten og ut året kalles ofte Oscar-sesongen – tiden hvor filmstudioene i Hollywood gir ut sine mest kritikerroste filmer i håp om å hanke inn en Oscar-nominasjon. I samme perioden markedsføres det også hardt for å skape blest om filmene.

Blant taktikkene som brukes i kampanjene er reklame, fester, promo-visninger og lobbyvirksomhet, skriver ABC News .

– Kampanjer for å vinne beste film er estimert til å koste rundt 10 millioner dollar (78 millioner kroner, red.anm.), skriver New York Times -journalist Cara Buckey.

VGs mangeårige Hollywood-reporter, Aud Berggren, forteller at bransjebladene Hollywood Reporter, Variety og Deadline er fulle av annonser i månedsvis. Hun sier at LA Times har eget bilag hver uke hvor skuespillerne svarer på spørsmål og lignende.

– Studioene sender ut opptil 100.000 DVD-er til alle de forskjellige medlemmer av alle prisshowene. Bare det koster mye. Enten de kommer med post eller bud. Jeg får de fleste med bud i de tre siste månedene av året, sier hun.

Ifølge Forbes koster DVD-utsendingene totalt rundt 300.000 dollar, eller 2,4 millioner kroner.

Under ser du høydepunktene fra fjorårets Oscar-utdeling:

Strammer inn regler

Fra sommeren setter imidlertid Oscar-Akademiet inn nye regler for å forhindre at filmstudioene sender såkalte «til din vurdering»-materiale direkte til medlemmene, skriver Variety .

Pete Hammond, prisutdelingskommentator hos bransjenettstedet Deadline, sier følgende i et intervju med TV-vert Adam Conover:

– Studioene gjør alle mulige ting nå for å få oppmerksomhet fra dem som stemmer. De holder konserter, arrangerer turer til Vegas, de nominerte kommer til og med hjem til dem. Å bruke penger garanterer ikke at du vinner, men hvis du vil ha en sjanse bør du drive kampanje.

I 2015 vant filmen «The Imitation Game», regissert av norske Morten Tyldum, Oscar for beste adapterte manus:

Oscar-oppgangen

Selv om kampanjen koster, så er det ingenting i forhold til gevinsten ved en nominasjon, og i alle fall ikke for en gullstatuett.

Tall fra analysebyrået Ibis World , basert på årene 2011–2016, viser at vinnerne av «beste film» i gjennomsnitt dro inn rundt 10,3 millioner dollar, eller 82 millioner kroner, i billettsalg etter seieren. Nominerte filmer som ikke vant, hanket inn 3,9 millioner dollar (31 millioner kroner) post-nominasjon.

En grafikk fra Business Insider , basert på kinotall fra Fandango, viser at årets mest nominerte, «The Shape of Water», solgte 241 prosent mer billetter dagen etter at nominasjonene ble offentliggjort, enn dagen før.

«Shape of Water» er nominert i 13 kategorier, inkludert «beste film», «beste manus» og «beste regi». Filmens 13 nominasjoner er tett opp mot rekorden på 14, som blant annet «La La Land» innehar.