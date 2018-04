Avicii (28) er død

Den verdenskjente DJ-en og musikkprodusenten Tim Bergling, kjent som Avicii, ble funnet død fredag, 28 år gammel.

– Det er med stor sorg vi må meddele at Tim Bergling er død. Han befant seg i Muscat i Oman, og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, skriver hans pressekontakt, Ebba Lindqvist.

– Familien er informert, og vi ber om å vise hensyn og la dem være i fred i denne vanskelige tiden. Ingen flere uttalelser kommer til å bli gjort, sier hun.

Det svenske utenriksdepartementet er kjent med hendelsen.

– Vi har opplysninger om at en svensk mann i 30-årsalderen har dødd i Oman. Vi kan ikke si mer enn dette, og hans pårørende er informert, sier Rasmus Eljanskog, pressetalsmann i utenriksdepartementet til Expressen.

– Sveriges store stolthet

– Dette er trist og sjokkerende. Tim Bergling har vært Sveriges store stolthet innen EDM dette tiåret, og bygde bro mellom klubbscenen og hitlistene, sier musikkjournalist Thomas Talseth i VG.

– Man skjønte at det ikke stod bra til med ham, siden han trakk seg fra turnélivet ganske nylig. Men den manøveren virket som et sunnhetstegn, og gjør hans bortgang mer overraskende - uten at vi vet hva den skyldes ennå, vel å merke, sier Talseth.











DØD: Avicii på scenen under Findings festivalen på Bislett i 2015.

Artisten bodde nylig på Muscat Hills Restort i Oman.

Startet på gutterommet

Bergling startet karrieren på gutterommet, der han skrev, produserte og lastet musikk opp på nettet. Siden har han reist verden rundt på turneer og samarbeidet med prominente artister som Coldplay, MØ, Nicky Romeo og Aloe Blancc.

Kygo har mange ganger omtalt Avicii som sitt store forbilde. I 2014 skrøt han av svensken til VG da han varmet opp for Avicii i Oslo spektrum:

– Avicii har vært mitt store forbilde, og det å stå på de samme scenene som ham er en drøm som går i oppfyllelse, mener Kygo.

I juli 2016 lanserte han «Waiting For Love» med trønderjenta Astrid S.

Tidlig i 2016 kunngjorde han at han trakk seg tilbake fra livekonsertene på grunn av helseproblemer.

– I stedet for trakk jeg meg tilbake dit det alt ga mening- studioet, heter det på artistens nettsider.

Saken oppdateres.

