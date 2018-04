De første klippene fra amerikanske «Skam» er ute

ORIGINALEN: Jentene fra norske «Skam», i serien kjent som Eva, Vilde, Nora, Sana og Chris. Foto: NRK

Nå kan du se de første profilene i «Skam Austin» – og de er typisk amerikanske.

I natt ble det første klippet fra den amerikanske versjonen av «Skam» sluppet, og man fikk en liten smakebit av hva serieskaper Julie Andem og TV-kjempen Simon Fuller har laget:

Serien legges ut på Facebooks egen TV-side, Facebook Watch, og heter «Skam Austin». På det første klippet, som ser ut til å være en teaser, står det at nye klipp vil bli lagt ut daglig fra tirsdag 24. april.

De unge skuespillerne i serien blir sakte, men sikkert avslørt på Instagram-kontoen @skamstan.

En av dem man vil møte, er Josefina, som så langt har lagt ut en sminkevideo:

Et annet klipp viser tre jenter som inviterer andre til å melde seg på «try outs», altså å prøvedanse, for dansegruppen «The Kittens»:

– Vil du være fantastisk, være en del av noe episk, vil du være uforglemmelig? Vi er «The Kittens», sier jentene i Instagram-posten.

Jentene har også sin egen Instagram- profil, @thebouldinkittens

Men det er ikke bare jentene som får vist seg frem i «Skam Austin». Det er også lagt ut en Instagram-video med en gjeng gutter i full gang med å pumpe jern på treningsstudio.

I tillegg til dansejentene og gutta som løfter vekter, finner du også en jente fra skoleavisen, og Tyler og Shay, som ser ut til å ha et band sammen. på @Skamstan.

Og mens amerikanerne nå har fått sin egen «Skam», så er NRK på banen med en ny kopi, serien «Blank». Så langt er det sluppet to klipp fra «Blank», og skuespillerne vi møter her er et par år eldre enn «Skam»-gjengen.

