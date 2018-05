KLARE FOR RUSSEN: Karpe Diem forteller via sitt management at de gleder seg til å holde årets eneste konsert på fredag. Foto: Klaudia Lech

Karpe Diem avbryter «hvileår» for å opptre på russetreff

Til helgen skal Karpe Diem holde konsert under Landstreffet i Stavanger (LS). Det blir den eneste konserten rap-duoen holder i 2018.

– Vi gleder oss til å gi alt på årets eneste konsert på fredag, forteller Silje Larsen Borgan fra managementet til Karpe Diem , Little Big Sister, til VG.

Etter et suksessfullt 2017 med utsolgte konserter i Oslo Spektrum og kinofilmen «Heisann Montebello» , har Karpe Diem valgt å ta et såkalt «hvileår».

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (33) og Chriaq Rashmikant Patel (33) er fast inventar på treffet som i år trekker 14 000 russ. De har nemlig holdt konserter hvert år siden 2003.

– Det er Karpes femtende år på rad på Landstreff i Stavanger, og til tross for at vi ikke skal på turné i år velger vi å holde på den tradisjonen, forteller Larsen Borgan.

Karpe Diem er en av hovedartistene under russetreffet som holdes i Kongeparken i Stavanger.

– Vi er veldig takknemlig at de avbryter hvileåret for å opptre på landstreffet. Det er utrolig gøy, sier bookingansvarlig Magnus Lund.

Han forklarer at de var en av de første festivalene som ga Karpe Diem en mulighet da de var i begynnelsen av karrieren.

– Vi kan ikke si spesifikt hvor mye Karpe får, men på et generelt grunnlag er det jo klart at bookingbudsjettet har blitt formidabelt – det ser man på alle de artistene vi har bekreftet til årets line up, forklarer Lund.

Han mener publikumet på russetreffet er unikt.

– Det er 100 prosent nye gjester hvert år. Det er ikke én musikkritiker til stede, det er i utgangspunktet bare 14.000 gjester som ønsker å ha det gøy – det er en utrolig energi!

På scenen skal også blant andre Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Macklemore, Axwell/Ingrosso, French Montana, G-Eazy, Cezinando, Sondre Justad og Gabrielle. Totalt skal det være 30 konserter på syv ulike scener i løpet av helgen.

– Vi har jobbet i mange år med bookingprofilen, og har en visjon om være den beste musikkfestivalen for 18-19-åringer. Musikkprofilen skal ha en mengde og bredde fordelt på ulike sjangere med internasjonale og nasjonale artister som sørger for at hver gjest har en grunn til å delta på Landstreffet på grunn av programmet.

LS, som er Norges største russetreff, ble utsolgt på få minutter.

– Det er høye forventninger. Og de tror jeg vi skal klare å oppfylle, sier Lund.

