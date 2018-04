SAMMEN IGJEN: Zayn Malik og Gigi Hadid gjorde det slutt i mars, men ser nå ut til å ha funnet tilbake til hverandre. Foto: Gotham / GC Images

TMZ: Gigi Hadid og Zayn Malik er sammen igjen

Stjerneparet klinte til på åpen gate i New York mandag.

Supermodellen Gigi Hadid (22) og artisten Zayn Malik (25) skal være sammen igjen, melder det amerikanske nettstedet TMZ.com.

Paret, som annonserte at det var slutt for litt over en måned siden, så superforelsket ut der de vandret hånd i hånd gjennom New Yorks gater søndag amerikansk tid.

De to jetsetterne ble raskt spottet av paparazzier, som knipset bilder av at Zayn lener seg inn mot Gigi og kysser henne flere ganger.

Det var 13. mars den tidligere One Direction- artisten la ut melding på Twitter der han skrev at han var full av beundring for Hadid, men at forholdet nå var over.

Ifølge The Sun sluttet Malik å følge Hadid på Instagram etter bruddet. Han rakk også å slippe en het video med det mange kalte en Gigi Hadid- kopi. I musikkvideoen forelsker han seg med en vakker modell, og de havner til sengs.

Nå ser det ut til at Malik igjen har IT-jenta Hadid i søkelyset, og skal man dømme etter dagens bilder har forelskelsen blomstret opp igjen.