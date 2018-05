SNART BRYLLUPET: 19. mai gifter prins Harry og Meghan Markle seg i St. George’s Kapell. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Meghan Markle vil bli ledet ned til alteret av faren

Publisert: 04.05.18 16:58

Meghan Markles to halvsøsken har tidligere gått ut mot prins Harry og det forestående bryllupet. Hennes to foreldre har imidlertid akseptert invitasjonen.

Det har vært flere kontroverser knyttet til Meghan Markles familie, og halvsøsteren Samantha og halvbroren Thomas har tidligere kritisert både søsteren og prinsen.

Thomas Markle jr. gikk så langt som å be prins Harry om å avlyse bryllupet i et åpent brev.

Meghan og halvsøsteren Samantha har brutt kontakten med hverandre, av uvisse årsaker.

Meghans forhold til foreldrene, som skilte seg etter åtte års ekteskap i 1987, skal på en annen side være godt.

Faren Thomas Markle bor i New Mexico, og Meghan har tidligere snakket varmt om ham i sosiale medier.

Til tross for det har det vært spekulasjon om hvorvidt han kommer i bryllupet som finner sted i St. George’s Kapell 19. mai.

Fredag bekrefter imidlertid en talsperson for Kengsinton Palace til Vanity Fair at Thomas Markle vil eskortere datteren ned til alteret den store dagen. Han sier også at moren, Doria Ragland, vil ha «en stor rolle» i bryllupet.

– Frøken Markle er glad for å ha begge sine foreldre ved sin side på denne viktige og gledelige anledningen, sier den ikke-navngitte talspersonen.

Han nekter imidlertid å kommentere hvorvidt øvrige familiemedlemmer kommer for å overvære bryllupet.

Til Vanity Fair sier halvsøsteren Samantha at hun ikke har mottatt invitasjon til bryllupet.

– For å være ærlig synes jeg Harry bare burde plukket opp hele familien i et privatfly og få det unnagjort, fordi det er den riktige tingen å gjøre, sier hun.

Det er til sammen invitert 600 gjester til St. George’s Kapell. I tillegg er rundt 1200 medlemmer av folket invitert til å se på seremonien fra Windsor Castle.