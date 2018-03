TAPTE: Richard Simmons skal ha bestemt å anke rettens avgjørelse. Foto: Evan Agostini / TT / NTB scanpix

Richard Simmons må betale medier etter mislykket søksmål

Publisert: 14.03.18 15:42

Fitness-guru og podkast-kjendis Richard Simmons (69) gikk rettens vei mot påstander om kjønnsskifte. Nå må han selv bla opp.

Richard Simmons saksøkte i fjor vår de kontroversielle tabloidene National Enquirer og Radar Online etter at de i flere artikler har skrevet at han var i ferd med å skifte kjønn.

Los Angeles Superior Court avviste imidlertid søksmålet, og nå er Simmons beordret å betale over en million kroner for å dekke de to medienes saksomkostninger.

Ifølge Los Angeles Times skal dommer Gregory Keosian i sin begrunnelse ha uttalt at «det å feilaktig rapportere at en person er transkjønnet, ikke nødvendigvis innebærer at personens rykte blir svertet».

I søksmålet, som ble registrert i mai i2017, klaget Simmons på at publikasjonene «notorisk ondsinnet og med overlegg» hadde publisert falske historier om hans kjønnsidentitet – og påstander om at han var i ferd med å bli kvinne.

Simmons hevder at medieoppslagene var basert på falske rykter plantet av en tidligere samarbeidspartner, og han skal ha bestemt seg for å anke.