Kanye West lagde huskestue i Det hvite hus

RAMPELYS 2018-10-11T18:32:26Z

Rapperen holdt en ti minutter lang tale, bannet og klemte Donald Trump da han besøkte det ovale kontor torsdag.

Publisert: 11.10.18 20:32

Med det velkjente Trump-slagordet «Make America great again» trykket på capsen tok Kanye West Det hvite hus med storm da han torsdag møtte presidenten til lunsj.

– Det er noe som skjer når jeg tar på denne capsen. Jeg føler meg som Supermann, sa Kanye til pressekorpset i det ovale kontor.

West, som er blant presidentens mest profilerte kjendis-støttespillere, vakte oppsikt på sedvanlig vis.

– Trump er på sin heltereise nå. Han hadde kanskje ikke forventet støtte fra en gal «motherf ...» som Kanye West. Men tro meg, vi skal gjøre USA store igjen, sa West i en lengre tale, som skal ha vart i rundt ti minutter.

Deretter ga han presidenten en skikkelig bamseklem.

Diskuterte kriminalitet

På forhånd var det annonsert at de to ville diskutere en rekke temaer, blant annet kriminalitet i Chicago, fengselsreform, gjengvold og arbeidsledighet blant afroamerikanere.

West er oppvokst i Chicago, og uttalte nylig at han planlegger å flytte tilbake. Han har heller aldri lagt skjul på sin kjærlighet for hjembyen i egen musikk, og tilsvarende bekymring for oppblomstringen av vold.

West fikk i fjor diagnosen bipolar , og han har vært åpen om sin egen psykiske sykdom. Under torsdagens møte mente han imidlertid at diagnosen var gal, og at det kun var mangel på søvn.

– Han er en fantastisk fyr. Han elsker det vi gjør, for jobber til afroamerikanske, for mange forskjellige ting. Medianinntekten er den høyeste noensinne. Fattigdom er på det laveste. Kanye er en smart fyr, og han ser det, kommenterte Trump på vei ut etter møtet.

West har tidligere sagt at han ikke vil utelukke å stille som presidentkandidat i fremtiden.

– Han kan godt være en fremtidig presidentkandidat, sa Trump under møtet.

Møttes for andre gang

I tillegg til Trump og Kanye var også presidentens datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner til stede, sammen med artisten Kid Rock og fotballspiller Jim Brown. På lunsjmenyen var capresesalat, grillet kylling og potetbåter, ifølge CNN.

Det er andre gang West møter Trump. Sist de møttes var i desember i 2016, like etter at Trump ble valgt til president.